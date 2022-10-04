CHP'li Sarıbal: "Pamuğun kilosu 20 liranın altında olursa gelecek yıl ekim azalacaktır" - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal: "Pamuğun kilosu 20 liranın altında olursa gelecek yıl ekim azalacaktır"

04.10.2022 11:05
CHP'li Sarıbal: "Pamuğun kilosu 20 liranın altında olursa gelecek yıl ekim azalacaktır"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pamuğun kilogram fiyatının 20 liranın altında olması halinde gelecek yıl pamuk ekiminin azalacağını öne sürdü.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pamuğun kilogram fiyatının 20 liranın altında olması halinde gelecek yıl pamuk ekiminin azalacağını öne sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun, Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu ve 60 sektörde kullanıldığını söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 5 milyon dönüm alanda pamuk üretildiğine işaret eden Sarıbal, AK Parti'nin yanlış politikaları sonucunda pamuk ithalatının arttığını ve 2002'den sonra bugüne kadar pamuk ithalatına 28 milyar dolar ödendiğini iddia etti.

Üreticilerin, pamuğu maliyetinin altında satmak zorunda kaldığını savunan Sarıbal, şöyle konuştu:

"Pamuk üreticileri desteklenmeli. Bir kilo pamuk tarlada yaklaşık 15 liranın üzerinde ama açıklanan fiyat 13-14 lira. Üreticiler bu fiyatlarla nasıl tekrar ekim yapsın? Mazot fiyatı 4 kat, taban gübresi 4-5 kat ve elektrik fiyatı da artmış, niye eksin? Eğer pamuğun kilosu 20 liranın altında olursa gelecek yıl pamuk ekimi azalacaktır. 15 liraya mal olan pamuğu siz 13-14 liraya alıyorsanız onu sürdüremezseniz. Pamuk üretiminde çiftçinin zarar etmeyeceği bir fiyat olmalı. Çiftçinin cebine toplamda 20 liranın altında para girmemeli. Pamuk üretiminde kota tamamen kaldırılmalı. Çiftçi ne kadar getiriyorsa o alınmalı."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Pamuğun kilosu 20 liranın altında olursa gelecek yıl ekim azalacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal: "Pamuğun kilosu 20 liranın altında olursa gelecek yıl ekim azalacaktır" - Son Dakika
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