CHP'de Birlik Gösterisi: Cenaze Töreninde Bir Araya Geldiler - Son Dakika
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Politika

CHP'de Birlik Gösterisi: Cenaze Töreninde Bir Araya Geldiler

CHP\'de Birlik Gösterisi: Cenaze Töreninde Bir Araya Geldiler
09.07.2025 11:05
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Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu, Günsel Tan'ın cenazesinde yan yana gelerek tabutu taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenazesine katıldı. Özel ve Kılıçdaroğlu, tabutu omuzlayarak birlikte araca kadar taşıdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum tartışmalarından sonra ilk defa dün yan yana geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılan Kılıçdaroğlu ve Özel, Günsel Tan'ın tabutuna omuz vererek, birlikte araca kadar taşıdı. Günsel Tan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törenin ardından CHP Genel Başkanı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Namık Tan, Politika, 3-sayfa, ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de Birlik Gösterisi: Cenaze Töreninde Bir Araya Geldiler - Son Dakika

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