CHP'de Delege Seçimi Kavgası ve Disiplin Süreci

18.08.2025 16:43
Deniz Yücel, Samsun'daki kavga sonrası sorumluların disipline sevk edildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Samsun'da CHP'nin delege seçiminde çıkan kavgaya ilişkin, olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişilerle ilgili disiplin sürecinin başlatıldığını belirterek, "Parti müfettişlerimizin ve il başkanlığımızın raporları doğrultusunda olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiler." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri ve Hacı Bektaş-ı Veli'yi ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle andı.

Yücel, asgari ücret, emekli aylıkları ve milli gelir üzerinden iktidarı eleştirirken, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu teklifi eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in gözaltına alınmasına değinen Yücel, "Milletimizin büyük çoğunluğunun inandığı gibi bu operasyonlar hukuki değil siyasi kararlarla yapılan operasyonlardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın haklarının bir milim dahi geri gitmesine izin vermeyiz"

Deniz Yücel, cuma hutbesindeki miras ölçüsüne yönelik ifadelere tepki göstererek, şöyle devam etti:

"Anayasa Madde 136, ' Diyanet İşleri Başkanlığı, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir' diyor. Anayasa laiklik diyor, dayanışma ve bütünleşme diyor. Ali Erbaş ise kadınların miras hakkını yarı yarıya düşürme derdinde. Toplumu birleştirmek, bütünleştirmek bir yana toplumu oluşturan iki ana unsuru, kadın ve erkeğin ayrıştırıyor. Bakın buradan ilan ediyoruz. Biz, bu ülkede yaşadığımız sürece, Cumhuriyet değerlerine, Anayasa'ya, laiklik ilkesine bağlı milyonlar bu ülkede yaşadığı sürece, kadına birçok ülkeden daha önce seçme ve seçilme hakkının tanındığı Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sinde, kadın haklarının bir milim dahi geri gitmesine izin vermeyiz."

Bir gazetecinin, Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesiyle ilgili 2 kişinin tutuklanmasını sorması üzerine Yücel, şu yanıtı verdi:

"Bu olaylar, CHP olarak hiç istemediğimiz olaylar. Siyasetin rekabeti içerisinde bu rekabet zaman zaman sertleşebiliyor, istenmeyen noktalara gelebiliyor ama şiddetin hiçbir zaman gerekçesi olamaz, kabul edilemez. MYK toplantımızda konuyu görüştük. Olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişilerle ilgili bir disiplin süreci başlatıldı. Olayın akabinde iki parti müfettişimiz görevlendirildi. Parti müfettişlerimizin ve il başkanlığımızın raporları doğrultusunda olayda sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiler."

Kaynak: AA

15:32
