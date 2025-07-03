CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu - Son Dakika
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Politika

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

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CHP\'de derin kriz! Her şey Özgür Özel\'in gözü önünde oldu
03.07.2025 11:46
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CHP\'de derin kriz! Her şey Özgür Özel\'in gözü önünde oldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında çok sayıda gözaltı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'e gitti. Ziyaret esnasında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Başkan Cemil Tugay ile selamlaşmaması Tugay'a yönelik parti içindeki tepkilerin somut bir yansıması olarak yorumlandı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada eski başkan Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'e geldi.

MURAT BAKAN SELAM VERMEDİ

Milletvekilleriyle birlikte İzmir'e çıkarma yapan Özel'e eşlik eden isimlerden biri de CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dı. Ziyaret esnasında Bakan'ın kendilerini kapıda karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile selamlaşmaması dikkat çekti. Bakan'ın selam vermemesi, son yaşanan gelişmelerin ardından Cemil Tugay'a yönelik parti içindeki tepkilerin somut bir yansıması olarak yorumlandı.

CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu

ŞİKAYETİN ARKASINDA CEMİL TUGAY MI VAR?

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının kendisinin şikayetiyle başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti ancak ancak ortaya çıkan bir belge Başkan Tugay'ı yalanladı. İZBETON A.Ş. hakkında hazırlanan inceleme raporunun Başkan Tugay'ın imzası ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na incelenmesi üzerine gönderildiği ortaya çıktı.

Özgür Özel, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de derin kriz! Her şey Özgür Özel'in gözü önünde oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tuna Han:
    he he tabi canım ülkede büyük kriz var yoksulluk var enflasyon almış başını gidiyor mazota zam dolaylı olarak iğneden ipliğe zam durmadan algı operasyonu 11 31 Yanıtla
  • Bülent Yagan:
    yok canım onuda Akp göndermiştir 23 6 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    yolsuzluk varsa kendisine yansimamamsi adina sikayet etmesi gayet dogal millet yesin kendisimi cezayi ceksin olay buyukse zaten ustu ortulemez.milleti batitmmissin izbetonla sonrada sikat etmisse eger tavir aliyorsun.karmasik iliskiler yumagi chp 21 2 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    çok büyüksün Allah'ım kimsenin yanına bırakma 21 1 Yanıtla
  • Adam:
    Turp yemekten sıkıldık. Her hafta heybeden yeni Turp çıkıyor. 13 2 Yanıtla
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