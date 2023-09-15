CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını duyuran Özgür Özel'e ilk destek İmamoğlu'ndan - Son Dakika

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını duyuran Özgür Özel'e ilk destek İmamoğlu'ndan

Son Güncelleme: 15.09.2023 15:02

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin hemen ardından bir açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Özel'in sözlerini bitirdiği dakikada bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Özel ve arkadaşlarına tam destek verdi.

"CHP DEĞİŞİRSE TÜRKİYE DEĞİŞİR"

İmamoğlu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "CHP değişirse Türkiye değişir. Türkiye'nin değişimi için yola çıkan Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum."

ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Merkezi'nde saat 14.00'te kameraların karşısına geçen Özel, konuşmasında şunları söyledi: "Bu Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmek isteyenlerin hikayesidir. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırmadı. Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi. Partimizin, seçilecek sıralardan 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Partinin lideri, kadrosu ve tüzüğü mutlaka değiştirilmeli. Partimizin kayıt dışı siyasete teslim olmasını kabul etmiyoruz. Şimdi tarihsel bir kararın eşiğindeyiz.Ülkemizin ve çocuklarımızın hak ettiği bir gelecek için, gençleri partimizin merkezine almak için kadınların etkin olacağı siyaset tarzını güvence altına almak için, sağlık hizmetlerinden herkesin eşit yararlanması için, parti içi iktidarı kazanmak için değil, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum."

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını duyuran Özgür Özel'e ilk destek İmamoğlu'ndan - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını duyuran Özgür Özel'e ilk destek İmamoğlu'ndan - Son Dakika
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