CHP'de grup başkanvekilliği için seçim maratonu! İşte kulislerde konuşulan 8 isim - Son Dakika
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CHP'de grup başkanvekilliği için seçim maratonu! İşte kulislerde konuşulan 8 isim

CHP'de grup başkanvekilliği için seçim maratonu! İşte kulislerde konuşulan 8 isim

31.05.2023 11:32

Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yeni dönemde CHP Grup Başkanlığı görevine aday olduğunu açıklamasının ardından gözler grup başkanvekilliğine çevrildi. Meclis'te grup başkanvekili olarak partisini temsil etmek isteyen Ali Mahir Başarır, Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Gökhan Günaydın, Mahmut Tanal, Murat Bakan, Murat Emir ve Zeynel Emre'nin aday olacağı ileri sürüldü.

14 ve 28 Mayıs seçimleri sona erdi. 28. dönem TBMM faaliyetlerine ilişkin çalışmalar hızlanırken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli saatler yaşanıyor.

GRUP BAŞKANLIĞI ADAYI ÖZGÜR ÖZEL

Geçtiğimiz günlerde Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Grup Başkanlığı'na aday olduğunu açıklarken, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olduğu, CHP'nin iktidarda olacağı ümidiyle ayrılmıştık buradan. Seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Milletimizin vermiş olduğu her karara saygılıyız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, 1 grup başkanı, 3 grup başkanvekili seçeceğiz. Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi kapalı grup toplantısında seçimimizi yapacağız. Daha sonra da 28'inci dönem faaliyetlerine başlayacak. Hiç kimse hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapmamızı beklemesin bizden" ifadelerini kullandı.

ESKİLER ADAY OLMAYACAK

Eski Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç'un aday olmayacağının kesinleşmesinin ardından, tüm gözler yeni dönemde göreve kimlerin talip olacağına çevrildi. Öte yandan, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın da Grup Başkan Vekilliği için hazırlık yaptığı belirtildi.

İŞTE ADAYLAR:

İstanbul Milletvekili - Zeynel Emre

Ankara Milletvekili - Murat Emir

İzmir Milletvekili - Murat Bakan

Şanlıurfa Milletvekili - Mahmut Tanal

İstanbul Milletvekili - Gökhan Günaydın

Aydın Milletvekili - Bülent Tezcan

Kahramanmaraş Milletvekili - Ali Öztunç

Mersin Milletvekili - Ali Mahir Başarır

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Son Dakika Politika CHP'de grup başkanvekilliği için seçim maratonu! İşte kulislerde konuşulan 8 isim - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'de grup başkanvekilliği için seçim maratonu! İşte kulislerde konuşulan 8 isim - Son Dakika
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