CHP\'de Lütfü Savaş Disipline Sevk Edildi

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, "Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Lütfü Savaş, bugün merkez yönetim kurulu toplantımızda oybirliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir. Diğer konularda alınan bir karar yoktur" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul'da düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklama yaptı. Yücel, "Merkez yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik ve bu toplantılarda aldığımız kararlar sonucunda oluşturduğumuz bildirimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Partimiz 31 Mart yerel seçimlerinde halkın teveccühü ile birinci parti olmuştur. Kürt sorununun toplumsal mutabakatla şeffaf bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulacak bir masa etrafında ön yargısız bir araya gelinerek çözülebileceğine inancımız tamdır. 6 ay önce temiz kağıdı almış olan, adli sicil kaydı adaylığa engel durumu tespit edilmemiş olan, devletin güvencesiyle aday yapılmış olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kendisine ve partisine itibar suikasti yapmak için bir kumpast planı hayata geçirilmiştir. Kaçma şüphesi bulunmazken, ifadeye çağrılabilecek durumda olmasına rağmen bir şafak operasyonuyla evinde gözaltına alınmıştır. Bu yapılan işlemlerde aileye saygı yok. OHAL döneminde yapılan bir düzenlemenin arkasına sığınılarak halkın iradesiyle farklı partilerden seçilmiş 45 meclis üyesi hakkında hiçbir soruşturma, hiçbir adli işlem yokken, içlerinden bir başkanvekili seçmek yerine bir gecede vali yardımcısı yaptığı kaymakamı kayyum olarak atamışlardır" ifadelerini kullandı.

Esenyut için acil eylem planı oluşturulduğunu ifade eden Yücel, "Pazartesi sabahından itibaren her gün bir genel başkan yardımcısı veya grup başkanvekilimizle iki parti meclisi üyesi, 3 milletvekili, 1 yüksek disiplin kurulu üyesi, 2 ilçe başkanı, 2 belediye başkanı, 2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi, 1 il yöneticisi ve 1 ilçe yöneticisinden oluşan en az 15 kişilik bir heyet, 2 hafta süresince Esenyurt ilçesinde görevlendirilecektir. Bu görevlendirilen heyet yaşanan hukuksuz süreci anlatmak, hukuksuz kayyumun takipçisi olmak ve kayyumun her kararının, her uygulamasının gayrimeşruluğunu teşhir etmek, hizmet ve halk dayanışması göstermek üzere acil eylem planı uygulayacaktır. Kriz masası oluşturularak, gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

"Lütfü Savaş disipline sevk edilmiştir"

Bir basın mensubunun CHP Parti Meclisi Üyesi Haydar Fırat'ın Tanju Özcan ve Burcu Köksal için "Parti Meclis toplantısında iki belediye başkanının CHP üyeliğinin askıya alınması gerektiğini savunacağım" şeklindeki sözleri ile ilgili sorusu üzerine Yücel, "Bir belediye başkanımıza operasyon yapılırken, partimizde görevi olsun ya da olmasın hiçbir Cumhuriyet Halk Partililinin bu sürece partimizin aldığı kararların dışında bakması ve yorum geliştirmesi kabul edilmez. Bugün MYK toplantımızda ve Parti Meclisi toplantımızda bu konuda bir karar alınmadı. Ancak şunu ifade edebilirim; geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Lütfü Savaş bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda oybirliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir. Diğer konularda alınan bir karar yoktur" diye konuştu.

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi önünde protesto mitingi düzenlemişti. Hatay'ın CHP'li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" demişti. - İSTANBUL