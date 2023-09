CHP'de MYK Üyeleri Tartışması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel'in, CHP'de figür sayısının az olduğunu ve partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin görünmesi, biliniyor olması gerektiği yönündeki konuşmasına tepki gösterdi. Öztrak, "Size şiddetle itiraz ettiğimi belirtmeden geçemeyeceğim. Ben bir MYK üyesiyim ve MYK, partimizde kurultaydan sonra, kurultayımızın seçtiği en yüksek karar organı olan parti meclisinden seçilen arkadaşlarımızdan meydana gelir. MYK'daki tüm arkadaşlarımız, her yerde büyük kitleleri peşlerinden sürükleyebilecek, Türkiye'de her alanda önder olabilecek, kabiliyetlere sahip olan arkadaşlarımızdan oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Faik Öztrak ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partilerinin Karaman İl Başkanlığı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Kongrenin divan başkanlığına seçilen Öztrak, genel seçimlerin kaybedildiğini, ancak bardağın dolu tarafının görülmesini gerektiğini belirtti.

"SEÇMENLERİN YÜZDE 48'İ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANINA OY VERDİ"

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz dönem yani bu yıl mayıs ayında yapılan seçimleri kazanamadık. Kazanmayı çok istedik, kazanacağımıza çok inandık, hatta 1'inci turda bu seçimleri alacağız dedik; ama kazanamadık. Gerçekten herkesten fazla üzüldük. Sadece bardağın boş tarafına bakmamak lazım; bu bardağın boş tarafı. Bir de bardağın dolu tarafına yani ne elde ettik ne üzerinden hareket etmemiz lazım, bunu muhafaza ederek hareket edebilir miyiz buna da bakmak lazım. Sonuç itibarıyla seçmenlerin yüzde 48'i Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na oy verdi. Bunu koruyarak hareket etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"BİR BAŞARISIZLIK VAR"

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel de genel seçimlerin kaybedilmesinde herkesin kusurlu olduğunu belirterek, "Sayın Genel Başkan'a, kusur yüklemiyoruz. Hepimizin kusuru var. Baştan aşağıya bütün kusurlar için onunla, bununla değil, öncelikle örgütümüzle bir helalleşelim. Bir başarısızlık var. Bu başarısızlığı kabullenmek bu başarısızlığı itiraf edip özeleştiri yapmak ve buradan ders çıkarmak noktasında fikir ayrılıklarımız oldu." dedi.

"CHP'DE FİGÜR SAYISI AZ"

CHP'de figür sayısının az olduğunu ifade eden Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset odakları aşındı, törpülendi ve görünmez oldu. MYK üyelerinin görünmesi lazım, biliniyor olması lazım. MYK üyesi, televizyona çıkabilecek. MYK üyesinin sayısının tamamının Türkiye'de bilinen kişiler olması lazım. Yeni atanan, bu geçiş dönemindeki genç arkadaşlara laf etmek için söylemiyorum. Kastım o değil. Figür sayısı az. CHP'de kimi biliyorsunuz, dediğinizde televizyona çıkabilecek, mitinge gidebilecek, otobüsü çekip de Karaman'da 5 bin kişiyi toplayabilecek figür sayısının artması lazım. İl başkanları siyasetin odağı olması lazım. Gerçekten genel başkan, il başkanlığı, genel başkanlığı koltuğunda oturuyorsa il başkanını önemli kılmak, güçlü kılmak, etkin kılmak arkasında durmak lazım. Bu örgütü ezmemek lazım." diye konuştu.

MYK POLİMİĞİ

Özgür Özel'in konuşmasının ardından divan başkanı parti sözcüsü Faik Öztrak, Özgür Özel'in MYK üyelerine yönelik yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Öztrak, "Size şiddetle itiraz ettiğimi belirtmeden geçemeyeceğim. Ben bir MYK üyesiyim ve MYK, partimizde kurultaydan sonra, kurultayımızın seçtiği en yüksek karar organı olan parti meclisinden seçilen arkadaşlarımızdan meydana gelir. MYK'daki tüm arkadaşlarımız, her yerde büyük kitleleri peşlerinden sürükleyebilecek, Türkiye'de her alanda önder olabilecek, kabiliyetlere sahip olan arkadaşlarımızdan oluşmuştur. Bu konuya açıklık getirmek istedim" dedi. Özel ise "Ben mevcut MYK'ya söylemediğimi, söylüyorum diye söyledim, şerh koydum ama." diye cevap verdi.