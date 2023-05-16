CHP'de tepkilerin hedefi haline gelen Tuncay Özkan'dan "Biz kazanacağız" çıkışı! - Son Dakika
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CHP'de tepkilerin hedefi haline gelen Tuncay Özkan'dan "Biz kazanacağız" çıkışı!

16.05.2023 16:15

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8'de kalırken, seçim gecesine dair de birçok iddia ileri sürüldü. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın ıslak imzalı tutanakları AK Parti'ye verdiği, belediye başkanları ile gerilim yaşadığı ortaya atıldı. Tüm bunları reddeden Özkan meydan okuyarak, "Biz asla kaybetmedik ve kazanacağız. Görevimin de başımdayım." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istediği sonucu alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2. tur oylamasının öncesinde dikkat çeken bir hamle yaptı. Kılıçdaroğlu dün akşam CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

OKLAR ÖZKAN'A ÇEVRİLDİ

Bu haber kulislerde yankı uyandırırken CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da eleştirilerin hedefinde yer aldı. Özkan; seçim gecesi manipülasyon yaptırdığı ıslak imzalı tutanakları AK Parti'ye verdiği, belediye başkanları ile gerilim yaşadığı iddiaları ile gündeme geldi.

"ASLA KAYBETMEDİK"

İddiaların ardından Tuncay Özkan sessizliğini bozdu. CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkan, "Biz asla kaybetmedik ve kazanacağız. Kaybeden halktan güven oyu alamayan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir. Parlemento'da kazandıkları küçük avantajı biz milletimizle konuşarak yüzde elliyi geçerek başaracağız. Birinci turda niye seçilemediniz sorusu varsa birinci turda onlar seçilemedi. Bizim seçmenimiz koşa koşa sandıktaki görevine de gidecek. Aynı ruhu taşıyoruz. Biz mutlaka kazanacağız, haklıyız. Biz kimseye yalan söylemedik" dedi.

"KAMPANYAMIZDA BU KAYGILARI GİDERECEĞİZ"

Özkan, sözlerine şöyle devam etti: "CHP teröre teröristliğe karşıtlığını gösteren bir parti. Cumhurbaşkanı mitinginde halka iftirayı izleyince bununla mücadele etmek kaçınılmaz oldu. Biz bunu temizleyeceğiz. Hırsımız ve isteğimiz daha da büyüdü. Biz parlamentoda Hizbullah'a karşı mücadele edeceğiz. Türk milliyetçileri Hizbullah'ın Meclis'te olduğunu unutmasınlar. Ülkenin ekonomisi çöktü. Ülkeyi yönetenler enkaz altında bırakmış. Toplumun büyük kesimi güvenlik kaygısını ekonomik sorunların önüne koymuş. Bundan sonraki kampanyada tabii ekonomik sorunları da ele alacağız ama bu kaygıları da gidereceğiz."

"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM"

Görevden alınacağı iddialarına da yanıt veren Tuncay Özkan, çalışmalarına devam ettiğini belirtip "Benimle yürütülen kampanya var. Dört aydır yılda iki kez Fethullahçılar bunu gündeme getirir. Amerika hesaplarından kaçak emniyet müdürü kampanya yürütüyor. Bizim buradaki çalışmamızda bir sıkıntı yok. Görevimin başımdayım. 95 milyar lira diyorlar. Fethullahçıların iftiraları ahlaksızca namussuzca. Ben gazeteciyim, mülksüz yaşamayı kendine düstur edinmiş biriyim. 95 milyar kimse vermiş durumda değil. İnşallah verirler CHP'nin varlığına katarız" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de tepkilerin hedefi haline gelen Tuncay Özkan'dan 'Biz kazanacağız' çıkışı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'de tepkilerin hedefi haline gelen Tuncay Özkan'dan "Biz kazanacağız" çıkışı! - Son Dakika
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