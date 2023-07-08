CHP'den 39 Vekil Koparıldı - Son Dakika
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CHP'den 39 Vekil Koparıldı

CHP'den 39 Vekil Koparıldı

08.07.2023 20:01

CHP, Millet İttifakı'ndaki partilerin CHP listelerinden 39 vekil almasının ardından eleştirilere maruz kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Gümüşhane'deki toplu açılış töreninde CHP'yi sert sözlerle eleştirdi ve Türkiye'nin geleceğinin bu seçimlerde belirlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'ndaki partilerin CHP listelerinden seçimlere girerek Meclis'e 39 vekil göndermesini ağır sözlerle hedef aldı. Erdoğan, "Siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atıp CHP'den 39 vekil kopardılar. CHP'nin seçmeninin verdiği oylara da bunlar kondular." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Genel Seçimlerde CHP, TBMM'ye 169 milletvekili gönderdi. Seçimlerin ardından ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen eleştirilerden birisi de Millet İttifakı'ndaki partilerin seçime CHP listelerinden girmesi oldu. DEVA Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Demokrat Parti 3 milletvekilini CHP listelerinden TBMM'ye yollamayı başardı.

"TÜRKİYE SEÇİMLERDE GELECEK ASRININ NASIL OLACAĞINA KARAR VERDİ"

Gümüşhane'de toplu açışı törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi sert sözlerle hedef aldı. Millet İttifakı'ndaki partilerin CHP listelerinden 39 vekil almasını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Gümüşhane 2014'te Türkiye 3., 2018 seçimlerinde Türkiye 2., 2023 seçimlerinde yine Türkiye 2. oldu. Ben istiyorum ki Türkiye 1. olsun. 28 Mayıs seçimleri en önemli seçimlerden biridir. Türkiye bu seçimlerde gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir.

"CHP'DEN 39 VEKİL KOPARDILAR"

28 Mayıs'tan bu yana muhalefet ve masanın haline baktıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Kavganın ardı arkası kesilmiyor. 1 ay önce ülkeyi beraber yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine laf etmekten geri durmuyor. 7'li koalisyondan 1 kişi bile istifa etmedi. Hiçbiri siyaseti bırakmadı. 1 tanesi açık yüreklilikle seçmenine hesap vermedi. Açıkça kaybettiler fakat hezimetlerini başarı gibi pazarlamaktan vazgeçmediler. Toplam oyları yüzde 1i bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atıp CHP'den 39 vekil kopardılar.

"CHP SEÇMENİNİN VERDİĞİ OYLARA KONDULAR"

Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin hala utanmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti, bıraktı. Bu kadar bu konuda hassas sende bu yok. CHP seçmeninin verdiği oylara da bunlar kondular. Partisinin dolandırılmasına aracılık eden hesap uzmanına ne oluyor? Birkaç hafta önce 39 vekili altın tepsiyle sunan zatın yaşadıklarından ders çıkarmadan 16'lı masa kurmaktan bahsediyor. Zaten CHP genel başkanı ittifak politikasıyla maharetini açıkça gösterdi. Siyasi parti kurmayı uyanıkların gözünde yatırım aracı olarak görüyor."

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