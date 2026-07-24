CHP'den 91 Milletvekili Yeni Parti'ye Geçti - Son Dakika
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CHP'den 91 Milletvekili Yeni Parti'ye Geçti

CHP\'den 91 Milletvekili Yeni Parti\'ye Geçti
24.07.2026 11:30
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Özgür Özel, 91 milletvekili ile CHP'den istifa ederek Yeni Parti'nin kurucular kuruluna katıldı.

CHP'de Özgür Özel dahil 91 milletvekili istifa ederek, ismi 'Yeni Parti' olarak duyurulan partinin kurucular kuruluna katıldı. Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı.

Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı. 91 milletvekili Yeni Parti'nin kurucular kuruluna katıldı. Özgür Özel, evrakları imzaladıktan sonra, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" dedi. Partinin kuruluş dilekçesinin öğle saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan Özgür Özel, sanal medya hesaplarındaki biyografisini de yeniledi. Özel'in 'X' hesabında Yozgat'ta traktör üzerinde çekilen fotoğrafı ile birlikte 'Yeni Parti' logosu ve Atatürk'ün fotoğrafı ile 'Köylü milletin efendisidir' ifadesi yer aldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den 91 Milletvekili Yeni Parti'ye Geçti - Son Dakika

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