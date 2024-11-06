CHP'den AK Parti'ye Aidat Kesintisi Tepkisi - Son Dakika
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Politika

CHP'den AK Parti'ye Aidat Kesintisi Tepkisi

CHP\'den AK Parti\'ye Aidat Kesintisi Tepkisi

CHP, AK Parti'nin meclis üyelerinden huzur hakkı kesintisi yaptığını kabul etti, kontroller yapılıyor.

06.11.2024 13:18
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CHP İzmir İl Başkanlığı, iddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından AK Parti grubu meclis üyelerinin hesaplarına huzur hakkı olarak yatırılan paradan otomatik aidat kesti. 7 ay boyunca aylık 1500 TL aidat parası kesildiği belirtilirken, CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AK Parti, MHP ve CHP'nin huzur hakkı ortak bir bankaya yatırılıyor. Ancak isimlerde ve hesaplarda bir karışıklık olmuş, kontroller yapılıyor" denildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, iddiaya göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından AK Parti grubu meclis üyelerinin hesaplarına huzur hakkı olarak yatırılan paradan otomatik aidat kesti. 7 ay boyunca aylık 1500 TL aidat parası kesildiği belirtilirken, AK İzmir İl Başkanlığı ve meclis üyeleri, duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "CHP yine şaşırtmadı. Kooperatifler üzerinden İzmirli vatandaşlarımızın kayıp milyarları ile yetinemediler şimdi de meclis üyelerimizin banka hesaplarından usulsüzce CHP İl Başkanlığı'nın hesabına para aktardılar. CHP'nin devreye soktuğu bu tür kriminal davranışları kimlerden öğrendiğini iyi biliyoruz. İzmir adına endişe ile takip ediyoruz. Belediye meclislerinin banka hesaplarına kadar uzanan bu soygun mantığının belediye kasalarını ne hale getireceğini, İzmir'i nasıl günlerin beklediğini İzmirli hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

'KOOPERATİF PARALARI GİBİ OLMASIN AMAN DİKKAT'

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise "CHP İl Başkanı Sayın Şenol Aslanoğlu, kooperatifler üzerinden aldığı kaynak kesildiği için olsa gerek, kendi büyükşehir meclis üyelerine de sözü geçmediğinden olsa gerek, Büyükşehir Belediyesi'ni kullanarak aidat adı altında CHP'li meclis üyelerinden zorla para alması yetmediği gibi AK Parti grubumuzdan da aynı paraları çekmiş durumdalar. AK Parti adına bu hatandan dönülür de CHP'li üyelerden aldığı 1,5 milyon TL de kooperatif paraları gibi olmasın aman dikkat" dedi.

'ÜYELERİMİZİN HABERLERİ OLMADAN AİDAT KESMEYE BAŞLAMIŞ'

AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş da "2018 seçimlerinde 'Bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye' diyen CHP, şimdi de 'Bir aidat CHP meclis üyelerinden, bir aidat AK Parti meclis üyelerinden' kampanyası mı yürütüyor? Kooperatiflerden hızını almayan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AK Parti Büyükşehir meclis üyelerimizden de haberleri olmadan aidat kesmeye başlamış. Anlaşılan, hizmet üretmekte gösteremedikleri hız ve pratikliği para toplama konusunda fazlasıyla sergiliyorlar. CHP, hizmette değil ama finansal oyunlarda gerçekten mahir" diye konuştu.

CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tepkiler sonrası CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AK Parti, MHP ve CHP'nin huzur hakkı ortak bir bankaya yatırılıyor. Ancak isimlerde ve hesaplarda bir karışıklık olmuş, kontroller yapılıyor. Para iadeleri yapılacak" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'den AK Parti'ye Aidat Kesintisi Tepkisi - Son Dakika

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