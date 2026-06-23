CHP'den AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Koç: "Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar, çok farklı birikmişlikler oldu" - Son Dakika
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CHP'den AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Koç: "Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar, çok farklı birikmişlikler oldu"

CHP\'den AK Parti\'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Koç: "Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar, çok farklı birikmişlikler oldu"
23.06.2026 22:20  Güncelleme: 22:23
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CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, partisinden ayrılma gerekçesini 'birikmişlikler' olarak açıkladı ve Mansur Yavaş'a ulaşamadığını söyledi.

CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, "Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu, çok farklı birikmişlikler oldu. ve bu birikmişlikler üzerine, gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı" dedi.

CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, katıldığı bir törende basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, "İki yılı aşkın bir zamandır Haymana'da bir görev yürütüyoruz. ve Rabbime hamdolsun, mahcubiyetsiz bir şekilde yürütme adına da gecemizi gündüzümüze kattık. Bir gün dahi izin almadan bugünlere şehrimizi taşıdık. Tabii niyetimiz neydi? Niyetimiz şuydu: Haymana çok farklı nimetlere sahip. O nimetlerle de muhakkak ki hak ettiği yere gelmeliydi. ve bugüne kadar Haymana'nın veya Haymana'ya bu projeleri kazandırdığım. Kazandırmamıza vesile olan, bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Mansur Yavaş Başkanıma tabii ki çok teşekkür ediyorum. Emeği büyük üzerimizde; gerek siyasi kişiliği ve gerekse Haymana'ya kazandırdıklarıyla. Ama tabii ki çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar oldu, çok farklı birikmişlikler oldu. ve bu birikmişlikler üzerine, gerçekten daha fazla devam edebilme durumumuz kalmadı. Ki biz yola çıkarken Mansur Bey'le yola çıkmıştık. Bunların sebeplerini de ayrıca açıklayacağım zaten. Çünkü kamuoyu neyin ne olduğunu maalesef bilmiyor. Bizler de istedik ki şu iki günlük süreçte insanlar bir eteklerindeki taşları döksünler. Tabii fevri davrananlar olacaktır, farklı açıklamalar yapacak, yapanlar olacaktır. Ben o arkadaşları da Haymana'ya ve Haymana'ya son iki buçuk yılda kazandırdıklarımıza şahitlik etmek üzere bekliyorum" dedi.

Bir gün dahi boş geçirmeden çalıştıklarını ifade eden Koç, "Bir günü de bırakın, zamanı bereketlendirme tabirini ortaya koyduk. Zamanı bereketlendirelim ve şu şehri hak ettiği yere taşıyalım. ve hamdolsun geldiğimiz noktada dediğim gibi çoğu şeyi başardık. Projelerimizin, vaatlerimizin yüzde 89.6'sını gerçekleştirdik hamdolsun. ve bundan sonrasında da şehrimize kazandıracağımız çok daha farklı işler, projeler olacak. Çünkü hep dediğim gibi 7 milyon insanın gideceği yer yok. 7 milyon insan yazın Karagöl, Mogan; kışın AVM'lere hapsoluyor. ve her dış ilçenin elinde çok farklı dinamikler var. İstiyoruz ki o dinamiklerle bu şehirleri inşa edelim ve Ankaralı ebeveynlerin 'Artık hafta sonu çocuklarımızı nereye götürelim?' sorusuna cevap olalım. ve inşallah buna da cevabı en net şekilde veren bir ilçe olacaktır Haymana" diye konuştu.

Bir gazetecinin Haymanalıların tepkisinin ne olduğunu sorulması üzerine Koç, "Değerli hemşehrilerimizden olayları tabii ki bilmeyenler var. Onlardan tabii ki tepkiler olacaktır, haklı yerler olacaktır. Ama dediğim gibi sürecin net olarak açıklayacağız, madde madde açıklayacağız. Birikmişlikler neymiş, bizi bu çizgiye getirenler nelermiş, bunları da kendilerine izah ettiğimizde, o hemşehrilerimiz de alnımızdan öpecektir bizim, ondan eminim" şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeye ilişkin soru üzerine Koç, "Başkanımla görüşmeyi hafta sonu gittik, sağ olsun Ertan Bey kanalıyla gittik. O çok meşhur 'elini öptü, elini öptü' muhabbeti öyle değil. Başkanımız zaten elini öptürmez tabiatı itibariyle. Kendisini ziyaret ettik, ziyarette kendisine sadece şunu sordum ben ki en büyük sıkıntı bu: 'Yaklaşık 6 aydır ben size ulaşamıyorum. Size benim ilçe başkanım ulaşıyor, benim meclis üyem gelip iki buçuk saat makamınızda durabiliyor. Ben size neden ulaşamıyorum?' O soruya cevap aradım açıkçası ama çok farklı bir cevap aldım kendisinden. 'Bakan Bey'e gittiğinden haberdar etmedin.' dedi. Oysaki ben Bakan Bey'e üç gün öncesinde gitmiştim zaten, cevap o değildi. Dediğim gibi çok farklı birikmişlikler var. Tabii ki kırmadan, dökmeden, rencide etmeden; tabii ki haklının hakkını da kendisine vererek gerekli izahatları yapacağız. Teşekkür ediyorum" cevabını verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Levent Koç, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den AK Parti'ye geçen Haymana Belediye Başkanı Koç: 'Çok farklı olaylar, çok farklı yaşanmışlıklar, çok farklı birikmişlikler oldu' - Son Dakika

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