CHP'den Barış ve Birlik Vurgusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Barış içinde demokratik, eşit ve üreten bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız." dedi.

CHP Parti Okulu İl Yöneticileri Eğitimi kapsamında Diyarbakır'a gelen Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, bu akşam kentte oynanacak Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK maçını izleyeceğini belirtti.

İki takımın taraftarlarının omuz omuza olabileceklerini Türkiye'ye göstereceklerini ifade eden Kaya, her iki takıma da başarılar diledi.

Kaya, Türkiye'nin uzun yıllar terörün ve şiddetin ağır bedellerini ödediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat var. Silahların sustuğu, terörün sona erdiği, siyasetin ve demokratik mücadelenin konuştuğu bir Türkiye hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Bugün 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çerçeve yasasının Meclis'ten geçmiş olmasını, terörün sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması açısından atılan önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu nedenle yasaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'evet' dedik. Bizim 'evet'imiz evlatların ölmediği, silahların tamamen devre dışı kaldığı ve Türkiye'nin birlik bütünlüğünün güçlendiği bir geleceğe verilmiş bir evettir."

"Bu süreci başarıya ulaştırmak zorundayız"

Barışın yanında olduklarını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Çünkü barış yalnızca silahların susması değildir, çocuklarımızın geleceğe güvenle bakmasıdır, anaların yüreğine ateş düşmemesidir ve Türkiye'nin enerjisinin çatışmaya değil, kalkınmaya harcanmasıdır. Barış medeniyettir. Daha fazla insanımızı kaybetmeden, daha fazla annenin gözyaşı dökmesine izin vermeden bu süreci başarıya ulaştırmak zorundayız. Diyarbakır bu yeni dönemin en güçlü umut kapılarından biri olabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partide siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla 'yurtta sulh, cihanda barış anlayışı' Cumhuriyet Halk Partisinin kurulduğu günden bu yana savunduğu bir anlayıştır. Yalnızca Türkiye'de silahların susmasını istemiyoruz, Türkiye'de barışı kurarken bölgemizde de barışın güçlenmesini istiyoruz. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış ana hedefimizdir. Barış içinde demokratik, eşit ve üreten bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Bu ülke topraklarında barış, kardeşlik, demokrasi ve dostluk egemen oluncaya kadar bu mücadeleyi sizlerle birlikte yürüteceğiz."

Basın toplantısına, CHP İl Başkanı Sertaç Eke, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı ve partililer katıldı.