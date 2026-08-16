CHP'den Barış ve Birlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Barış ve Birlik Vurgusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Kaya, barış içinde eşit bir Türkiye hedefiyle terör sona ermelidir dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Barış içinde demokratik, eşit ve üreten bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız." dedi.

CHP Parti Okulu İl Yöneticileri Eğitimi kapsamında Diyarbakır'a gelen Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, bu akşam kentte oynanacak Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK maçını izleyeceğini belirtti.

İki takımın taraftarlarının omuz omuza olabileceklerini Türkiye'ye göstereceklerini ifade eden Kaya, her iki takıma da başarılar diledi.

Kaya, Türkiye'nin uzun yıllar terörün ve şiddetin ağır bedellerini ödediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat var. Silahların sustuğu, terörün sona erdiği, siyasetin ve demokratik mücadelenin konuştuğu bir Türkiye hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Bugün 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çerçeve yasasının Meclis'ten geçmiş olmasını, terörün sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması açısından atılan önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu nedenle yasaya Cumhuriyet Halk Partisi olarak 'evet' dedik. Bizim 'evet'imiz evlatların ölmediği, silahların tamamen devre dışı kaldığı ve Türkiye'nin birlik bütünlüğünün güçlendiği bir geleceğe verilmiş bir evettir."

"Bu süreci başarıya ulaştırmak zorundayız"

Barışın yanında olduklarını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Çünkü barış yalnızca silahların susması değildir, çocuklarımızın geleceğe güvenle bakmasıdır, anaların yüreğine ateş düşmemesidir ve Türkiye'nin enerjisinin çatışmaya değil, kalkınmaya harcanmasıdır. Barış medeniyettir. Daha fazla insanımızı kaybetmeden, daha fazla annenin gözyaşı dökmesine izin vermeden bu süreci başarıya ulaştırmak zorundayız. Diyarbakır bu yeni dönemin en güçlü umut kapılarından biri olabilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'te, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partide siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla 'yurtta sulh, cihanda barış anlayışı' Cumhuriyet Halk Partisinin kurulduğu günden bu yana savunduğu bir anlayıştır. Yalnızca Türkiye'de silahların susmasını istemiyoruz, Türkiye'de barışı kurarken bölgemizde de barışın güçlenmesini istiyoruz. Türkiye'de barış, bölgede barış, dünyada barış ana hedefimizdir. Barış içinde demokratik, eşit ve üreten bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Bu ülke topraklarında barış, kardeşlik, demokrasi ve dostluk egemen oluncaya kadar bu mücadeleyi sizlerle birlikte yürüteceğiz."

Basın toplantısına, CHP İl Başkanı Sertaç Eke, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yıldırım Kaya, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Barış ve Birlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor

16:42
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı Adres şaşırttı
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı
16:29
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası hakkında karar
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar
16:19
Kılıçdaroğlu görmesin CHP’nin ağır topu İmamoğlu’nu ziyaret etti
Kılıçdaroğlu görmesin! CHP'nin ağır topu İmamoğlu'nu ziyaret etti
16:14
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
14:31
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı
13:46
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 17:53:55. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Barış ve Birlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.