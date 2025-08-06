CHP'den Bolu Çalışması

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Engin Özkoç, Bolu'da gazetecilerle bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi tarafından saha çalışması yapmak üzere CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile Bolu'da görevlendirilen Özkoç, Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneğini ziyaret ederek basın mensuplarıyla bilgi alışverişinde bulundu.

CHP Bolu İl Başkanı ve il yönetimi ile derneğe gelen Özkoç, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özkoç, parti olarak ağustos ayında tüm illere giderek kanat önderleri, STK'lar ve toplumun her kesimiyle bir araya gelerek kendileri ve Türkiye hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istediklerini söyledi.

Bundan önceki seçimlerde partilerin seçimden 2-3 ay önce programlarını açıkladıklarını anımsatan Özkoç, bunun çok doğru olmadığını yaşayarak gördüklerini, bundan sonra seçimlere 3 yıl önceden çalışma yaparak hazırlanmaya başladıklarını kaydetti.

Özkoç, hükümet ve parti programlarını sahadan aldıkları görüşlere göre hazırlayacaklarını ifade ederek, bunların vatandaşlardan bağımsız olmasını istemediklerini anlattı.

İl ziyaretlerini bu amaçla geçekleştirdiklerini belirten Özkoç, eleştirileri parti genel merkezine rapor halinde sunacaklarını, geri dönüşleri ilerleyen dönemde parti programında kullanmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Özkoç, daha sonra gazetecilerle yaptığı sohbette, CHP'nin genel durumu ve seçimlerde nasıl çalışması gerektiği konularında görüş ve önerileri dinledi.