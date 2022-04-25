CHP'den, HDP'li Paylan'ın teklifine ilk yorum: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir - Son Dakika
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CHP'den, HDP'li Paylan'ın teklifine ilk yorum: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir

25.04.2022 20:21

HDP'li Garo Paylan'ın 1915 olaylarıyla ilgili "Soykırım" teklifi hakkında konuşan CHP sözcüsü Faik Öztrak, "Bu konu siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir. Siyasetçiler tarihçilerin işini yapmaya kalkarsa buradan husumetten başka bir şey çıkmaz. Zaman husumetleri büyütme zamanı değil, ortak geleceği inşa zamanıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü FaikÖztrak da toplantı esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

GARO PAYLAN'IN KÜSTAH TEKLİFİ

Öztrak, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifiyle ilgili de, "Partimizin görüşü bellidir. Bizim duruşumuz şudur; bu konu siyasetçilerin değil tarihçilerin işidir. Siyasetçiler tarihçilerin işini yapmaya kalkarsa buradan husumetten başka bir şey çıkmaz. Zaman husumetleri büyütme zamanı değil, ortak geleceği inşa zamanıdır" diye konuştu.

"ARTIK AÇLIĞI KONUŞUYORUZ"

Öztrak, "Tarımın ortaya çıktığı bu topraklarda yoksulluğu bıraktık artık açlığı konuşuyoruz. Çocuklarımız yetersiz beslenme nedeniyle gelişme sorunları yaşıyor. Bugün ülkemizde her 4 çocuktan birinin kilosu çok düşük. Her 5 kız çocuğundan 4'ü, her 4 erkek çocuktan 3'ü kansızlıkla karşı karşıya. Ülkemizde çocuklarda görülen kansızlık, Avrupa'nın 4 katı. Bir nesli göz göre göre kaybediyoruz. Allah aşkına kurduğunuz kasaba üniversitelerinde, işsizliği geciktirmekten başka ne yaptınız ? Ailelerimiz evlatlarını binbir emekle okutuyor; yemiyor yediriyor, giymiyor giydiriyor ama evladı üniversiteden mezun olup iş bulamıyor" dedi.

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Garo Paylan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'den, HDP'li Paylan'ın teklifine ilk yorum: Bu konu siyasetçilerin değil, tarihçilerin işidir - Son Dakika


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