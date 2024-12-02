CHP'den HSK'ya Başvuru - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den HSK'ya Başvuru

CHP\'den HSK\'ya Başvuru

Deniz Yücel, İstanbul Başsavcısı'nın atanmasını yasaya aykırı bulup HSK'ya başvurdu.

02.12.2024 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bakan yardımcılığından yargı mensubu olarak atanmasının yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, konuyla ilgili Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) başvurduklarını ve sonucuna göre yargı yoluna da başvuracaklarını bildirdi.

Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, " Türkiye'de para için bebeklerin öldürüldüğünü, kadın cinayetlerinin günden güne arttığını ve emekliler ile asgari ücret alan işçilerin hayata tutunmaya çalıştığını" söyledi.

AK Parti iktidarının, CHP'li belediyeleri hedef aldığını savunan Yücel, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarının İller Bankası gelirlerinden kaynağında tahsil edilmek istenmesini eleştirdi.

Hukukun, siyasetin aparatı haline getirildiğini öne süren Yücel, "CHP'ye ve onun genel başkanına ayar vermeye kalkanlara bir çift sözümüz var. Sana diyorum Yılmaz Tunç. Ana muhalefet partisinin lideri, son yerel seçimde Türkiye'nin birinci partisi olmuş olan CHP Genel Başkanı'na laf söylemek senin boyunu aşar. Atanmış bir kişinin, seçilmiş bir kişiye, hele de Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanına ayar vermeye kalması en hafif tabiriyle hadsizliktir, bilinçsizliktir, şuursuzluktur. Sayın Tunç, sen hem Adalet Bakanısın hem HSK Başkanısın. İnsanda biraz ağırlık olur. Sana Adalet ve Kalkınma Partisinin yöneticisi ya da sözcüsü olmadığını, bu ülkenin Adalet Bakanı ve HSK Başkanı olduğunu hatırlatıyorum. Seni bu görevlerine ve sıfatlarına uygun davranmaya davet ediyorum." diye konuştu.

"Özel olarak görevlendirilmiş bir kişi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için kullandığı ifadeler sebebiyle açılan resen soruşturmaya ilişkin Deniz Yücel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genel Başkanımızın, bu ülkenin Anayasa'sında yazan 'hukuk devleti' ilkesine vurgu yaptığı, 'bağımsız ve tarafsız yapısı yine Anayasa ile teminat altına alınmış yargı sistemini hatırlattığı açıklamalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i rahatsız etmiş. Bu Akın Gürlek herhangi bir savcı değil. Bu şahıs, İstanbul eski İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu, Selahattin Demirtaş, Sözcü Gazetesi, Çağdaş Hukukçular Derneği gibi davalarda özel olarak görevlendirilmiş bir kişidir. Bu davalardaki performansı nedeniyle ödüllendirilmiş, Adalet Bakan Yardımcısı yapılmış, bir süre sonra yeni bir görev emri çıkmış ve Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e karşı yürütülen siyasi soruşturma ve operasyonu yönetmek için Adalet Bakan Yardımcılığından hukuka aykırı bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmiş bir kişidir. Bu kişinin bakan yardımcılığı gibi siyasi bir görevden, yargı mensubu olarak atamasının yapılması yasaya aykırıdır. Bu konuda partimizce HSK başvurusu yapılmıştır. HSK başvurusunun sonucuna göre, yargı yoluna da başvurulacaktır."

Yücel, MYK toplantısında, ekonomi kurmaylarının ziyaret ettikleri illerdeki temaslarına ilişkin sunum yaptığını belirterek, "Ekonomi takımımız çalışmalara ara vermeden devam edecek. Önümüzdeki hafta da Denizli, Isparta ve Burdur'da toplumun tüm kesimiyle buluşarak, yaşadıkları sorunları dinleyecek. Biz halkın en önemli gündemi olan ekonomi, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını konuşmaya devam edeceğiz." dedi

"Meclis'e hesap vermiyorlar"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin kabul edilmesini değerlendiren Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe görüşmelerinde, bakanların halktan ne kadar kopuk olduğunu, en ufak bir eleştiriye dahi tahammülleri olmadığını gördük. Bakanlar, millet iradesinin tecelli ettiği Meclis'e hesap vermiyorlar. Önceden Sayıştay sayfalarca denetim raporu hazırlardı. Şimdi koca koca bakanlıkların denetim raporları 40-50 sayfa. Dolayısıyla, bakanların Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptıkları, önceden hazırlanan konuşmalarını okumaktan ileri gidemedi. CHP olarak, her yerde olduğu gibi Meclis'te de başta Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimiz olmak üzere tüm milletvekillerimiz, komisyonlarda olduğu gibi, halkın sorunlarına çare olmayan bu bütçenin Genel Kurul safhasında da, halkın değil sarayın bütçesini yapma anlayışına karşı aktif şekilde muhalefet etmekten asla geri durmayacaktır."

Kaynak: AA

Akın Gürlek, Deniz Yücel, Başsavcı, İstanbul, Politika, Ekonomi, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den HSK'ya Başvuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
18:57 Canlı anlatım Skora denge geldi Canlı anlatım! Skora denge geldi
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
17:52 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
07:49 Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak Paketli gıdada görsel kandırmacası yapılamayacak
07:40 Tel Rıfat’taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad’ın elinden aldı Tel Rıfat'taki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, kritik ilçeyi Esad'ın elinden aldı
07:32 MasterChef’te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı MasterChef'te elenen isim belli oldu, sosyal medyada yorum yağdı
07:23 Türkmenler, Tel Rıfat’a mehter marşıyla girdi Türkmenler, Tel Rıfat'a mehter marşıyla girdi
07:20 Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti Saadet Partisi ekonomi politikalarını 23 yıl sonra yazar kasa atarak protesto etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 20:48:35. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den HSK'ya Başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.