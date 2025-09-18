CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerine yönelik yemek hizmeti alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü.
Bakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başkanlığın yemek hizmeti alımı ihalesinin bir yemek firmasına verilmesine yönelik baskı yapıldığını iddia etti.
İçişleri Bakanlığınca konuya dair soruşturma açıldığını belirten Bakan, soruşturma kapsamında görevlendirilen polis müfettişini eleştirdi.
Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sunduğunu söyledi.
CHP'den İhale Usulsüzlüğü İddiası
