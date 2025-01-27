CHP'den İnce'nin Katılım İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Politika

CHP'den İnce'nin Katılım İddialarına Yanıt

CHP\'den İnce\'nin Katılım İddialarına Yanıt

Deniz Yücel, İnce'nin CHP'ye katılacağı iddialarını değerlendirdi, gelişmeler halka açıklanacak dedi.

27.01.2025 19:46
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı yönündeki iddialara cevap vererek, gereken açıklamaların parti genel başkanı tarafından yapılacağını ifade etti.

CHP SÖZCÜSÜ YÜCEL'DEN "MUHARREM İNCE" AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı yönündeki iddiayla ilgili konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL, GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPAR"

Yücel, İnce'nin partide daha önce önemli görevler aldığını belirterek, "Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır." ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Yücel, Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Parti olarak, yangın faciasına yönelik tavırlarının, bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için olayın sebeplerinin ortaya çıkarılması ve olayda kusuru ve ihmali bulunan kişilerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılması olduğunu vurgulayan Yücel, cezasız kalan her ihmalin yeni bir ihmali beraberinde getirdiğini söyledi.

Muharrem İnce CHP'ye mi dönüyor? CHP'den gelen açıklama dikkat çekici
CHP Sözcüsü Deniz Yücel

"TANJU ÖZCAN HEDEF HALİNE GETİRİLDİ"

Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yangınla ilgili asıl sorumluların gizlenmesi için hedef haline getirildiğini öne sürerek, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından sorumlu ve kusurlu bulunanlara ilişkin sonuç kısmı kamuoyu ile paylaşılan raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkililerinin 'sorumlu' olduğu tespit edilmiş." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'un olaya ilişkin açıklamalarını eleştiren Yücel, "Bakan'ın adres gösterdiği İl Özel İdaresi, yani İçişleri Bakanlığına bağlı bir kamu kurumu, 'İl özel idaresinin denetim gibi bir görevi de yok teşkilatı da yok. Burası Turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte her şey var' diyerek Turizm Bakanı'nı yalanladı. Mehmet Nuri Ersoy, o koltukta bir gün dahi oturman 85 milyon vatandaşımızın vicdanını, kaybettiğimiz 78 canımızın kemiklerini sızlatacak." diye konuştu.

Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Neymiş, Sayın İmamoğlu kamu görevlisini hedef göstermiş, yargı makamlarını etkilemeye teşebbüs etmiş. Sayın İmamoğlu'nun bugün yaptığı basın toplantısı, CHP'li belediyelere yapılan, yapılmak istenen kumpasların, kurulan tuzakların ve hukuk dışı operasyonların belgeleriyle kamuoyu önünde ifşa edilmesinden başka bir şey değildir. Bugünkü açıklamasından suç ya da suç unsuru çıkarmak, niyet okumanın, zorlamanın ötesinde suç uydurmaktır."

Kaynak: AA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Deniz Yücel, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den İnce'nin Katılım İddialarına Yanıt - Son Dakika

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