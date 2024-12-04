CHP'den İsrailli Futbolcuya Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den İsrailli Futbolcuya Suç Duyurusu

Geniş Video İzle

CHP, asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti ve soruşturma talep etti.

04.12.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den asker selamı veren İsrailli futbolcu için UEFA'ya suç duyurusu

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Beşiktaş'ın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le Macaristan'da oynadığı maçta İsrailli bir futbolcunun gol attıktan sonra asker selamı vermesi sebebiyle UEFA'ya suç duyurusunda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin TBMM'de basın açıklaması düzenledi. İsrail'in Filistin'de katliam yaptığını ifade eden Başarır, "Gol attıktan sonra asker selamı vererek dünyaya bu savaşı meşrulaştırmaya çalışan o ahlaki değerleri yitirmiş futbolcuyla ilgili Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığı UEFA'ya şu ana kadar bir başvuruda bulunmadı. ve UEFA da resen bir soruşturma açmadı. Aslında resen soruşturma açması gerekiyordu. Bizim futbolcumuz için açtı ve ceza verdi. Bu eylem çok çok daha ağır, çok çok daha suç teşkil eden, bana göre bir insanlık suçu. Çünkü çocuklar ölüyor" dedi.

"O futbolcu insanlık adına bir suç işlemiştir"

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 11. ve 14. maddelerinin açık olduğunu dile getiren Başarır, "Biz UEFA'ya bir mektupla İngilizce olarak da bunu yazdık. Şikayetlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu, 86 milyon vatandaşımız ve dünyada savaşa karşı olan tüm insanlar adına, özellikle Filistin halkı adına bunu yolluyoruz. Bakalım UEFA ne karar verecek. Bana göre verebileceği en ağır cezayı vermeli. İsrail takımlarına ceza vermeli. Çünkü o futbolcu insanlık adına bir suç işlemiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Maccabi Tel Aviv, Futbol, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den İsrailli Futbolcuya Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:28:14. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den İsrailli Futbolcuya Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.