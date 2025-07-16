CHP'den LGS Skandalı ve Yolsuzluk Vurgusu - Son Dakika
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Politika

CHP'den LGS Skandalı ve Yolsuzluk Vurgusu

16.07.2025 14:59
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Murat Emir, LGS'de 719 birinci olmasını skandal olarak nitelendirdi ve yolsuzlukları eleştirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına ilişkin, "Bir sınavda 719 birinci olur mu? Bu bir skandaldır." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, rahatsızlığı nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Çalık'ın rahatsızlıkları dolayısıyla tutuksuz yargılanması gerektiğini savunan Emir, "Bugün adli tıpta kontrolleri yapılacak Murat Çalık'ın artık bilimsel bir raporla evine veya gerekiyorsa hastaneye gönderilmesini bekliyoruz. Bu durumdayken tutuklu olmaması gereken kişiyi tutukluyor ve hastalığının ilerlemesine katkı veriyor, adeta ölümüne davetiye çıkartıyorsunuz. Bundan vazgeçin." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada "hakaret" ve "tehdit" suçlarından hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Emir, "İmamoğlu'nun davaya konu olan sözlerinde herhangi bir hakaret bulunmamasına rağmen susturulmak ve sindirilmek için cezalandırıldığını" iddia etti.

Emir, son dönemde ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarının herkesi üzdüğünü ancak Tarım ve Orman Bakanlığının yangınlar için gerekli tedbirleri almadığını öne sürdü.

Bakanlığın yangınla mücadele envanterinde 27 uçak ve 105 helikopterin bulunduğunu söyleyen Emir, "Son bir yılda envanterimize bir uçak, bir helikopter bile eklenmemiş. Bu nasıl olabilir? Her yıl orman yangınları oluyor, yüreğimiz yanıyor. Elektrik dağıtımını yenilemiyorlar, olması gereken standartlara getirmiyorlar. Yangınların yüzde 99'u oradan çıkıyor." dedi.

Emir, Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarının bir an önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınarak envantere kazandırılması gerektiğini dile getirdi.

"Milyonlarca çocuğumuzun, ailemizin emeği çalınmıştır"

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 719 öğrencinin tam puan aldığını aktaran Emir, sınava ilişkin çeşitli iddialarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Emir, şöyle konuştu:

"Sınav daha devam ederken birçok ilden, birçok ailenin sınav sorularının PDF'lerini paylaştığı doğru mudur? Bunlar doğru. Elimizde var çünkü. Sen bunlarla ilgili ne yaptın? Hangi illerden, hangi okullardan öğrenciler birinci oldu? Bir sınavda 719 birinci olur mu? Bu bir skandaldır. Milyonlarca çocuğumuzun, ailemizin emeği çalınmıştır ve bu bir kadrolaşma hareketidir."

Emir, İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edildiğini anımsatarak, "Bir an evvel gereği yapılmalı, kayyum geri çekilmeli ve Esenyurt Belediye Başkanı, belediye meclisi içinden seçilmelidir." dedi.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Murat Emir, Politika, Eğitim, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den LGS Skandalı ve Yolsuzluk Vurgusu - Son Dakika

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