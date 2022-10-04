CHP'den Meclis'e 'başörtüsü' teklifi - Son Dakika
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CHP'den Meclis'e 'başörtüsü' teklifi

04.10.2022 17:24
CHP'den Meclis'e 'başörtüsü' teklifi

CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı başörtüsü ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı başörtüsü ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

3 maddeden oluşan 'Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi', CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkan vekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifin gerekçesinde; Türkiye'nin, imzacısı olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde insanlık ailesinin bütün üyelerinin eşit ve devredilemez haklara sahip olduğunun açıkça belirtildiği vurgulandı. Anayasa'da 'Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir' ifadesiyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı kaydedilerek şöyle denildi: "Demokratik, laik hukuk devletlerinde bireylerin sahip olduğu dini inanç ve kanaat hürriyeti hiçbir sınırlamaya tabi tutulamaz. Laiklik, din ve vicdan hürriyetini engelleyecek biçimde yorumlanamaz; aksine laiklik din ve vicdan hürriyetinin kullanılmasının teminatıdır. Dini konulardaki bireysel tercihler ve bireylerin yaşam tarzı devletin müdahalesi dışında olduğu gibi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19'uncu maddesiyle teminat altına alınan ifade özgürlüğü, kıyafetini seçme özgürlüğünü de kapsamaktadır. Kadının kıyafeti başta; bireylerin yaşam tarzı, inancı ve etnik aidiyeti siyasetin konusu olmamalıdır. Geçmişte yaşanmış bazı baskıcı uygulamalar toplumsal hafızamızda olumsuz izler bırakmış, ayrıca siyaseten istismar aracı olagelmiştir. Yakın geçmişimizde üniversite öğrencilerinin başörtüsüyle eğitim hakkı engellenmiş, kamuda kadınların başörtülü çalışmasına izin verilmemiştir. Benzer engellemelerin ve yasaklamaların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi almak parlamentonun ve kamu idaresinin görevidir. Genelge, talimat, yönetmelik ya da diğer idari düzenlemeler ve hiyerarşik amirlerinin emirleriyle kadının ne giyeceğine ya da giymeyeceğine yönelik yapılmış zorlamalara son vermek ve kadının kıyafet seçme özgürlüğünü kanuni güvence altına almak için bu teklif hazırlanmıştır. Teklif ile kadınlarımızın Anayasa ile güvence altına alınan kişisel ve mesleki kıyafet özgürlüklerinin korunması öngörülmektedir."Teklifin maddeleri ise şöyle: "Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer."


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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Meclis'e 'başörtüsü' teklifi - Son Dakika

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