3 maddeden oluşan 'Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi', CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkan vekilleri Engin Altay , Engin Özkoç ve Özgür Özel 'in imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP'den Meclis'e 'başörtüsü' teklifi - Son Dakika

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