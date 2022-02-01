CHP'den Meclis'e 'MOBESE' önergesi: İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nu izleyip servis etti! - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE görüntülerinin yayımlanmasına ilişkin Meclis'te genel görüşme talep edildi.

Genel görüşme önergesi CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç'un imzasıyla Meclis'e sunuldu.

Gerekçede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hukuk ve demokrasinin aşındırıldığına yer verilerek "Bu tabloda, milletin can ve mal güvenliğini korumakla görevli İçişleri Bakanlığının da yer alması, kaygı vericidir" denildi.

"DEMOKRATİK TOPLUM GEREKLERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı, milletin güvenliği için kendisine tahsis edilmiş her türlü olanağı, hukuka uygun şekilde kullanmak zorundadır. Ancak 24 Ocak 2022 tarihinde kamuoyuna servis edilen, İstanbul'daki bir bölgeye ait MOBESE görüntüleri, hukuk dışına çıkıldığının açık göstergesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kişisel veri niteliğindeki görüntüsünün MOBESE'den elde edilmesi ve paylaşılması, kanuni mesnetten yoksun olduğu gibi demokratik toplumun gerekleriyle de bağdaşmamaktadır. Kaldı ki bu durum, kamu düzenini temin etmeye yönelik de değildir. Burada, salt olarak CHP nezdinde bir Büyükşehir Belediye Başkanını itibarsızlaştırma saiki bulunmaktadır.

"BİR BAKANLIĞIN, BİR BELEDİYE BAŞKANINI İZLEMESİ..."

Sorumluluk alanı itibarıyla gerek silahlı kolluk gücüne gerekse kamu otoritesinin büyük çoğunluğuna yönetsel olarak sahip bir bakanlığın, ülkenin en büyük ilinin seçilmiş belediye başkanını izler ve medyaya servis eder bir rol içerisinde bulunması her şeyden önce kurumun ve devlet otoritesinin güvenirliğini sarsmıştır. Siyaseti siyasetçiler kendi argümanlarıyla yapar. Burada ise kamu gücünün kişisel olarak kullanılması ve bundan siyasi çıkarım elde edilmesi planlı ve organize bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır."