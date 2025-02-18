CHP'den Oy İddialarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'den Oy İddialarına Tepki

CHP\'den Oy İddialarına Tepki

CHP il başkanları, kurultayda oy karşılığı kullanıldığı iddialarını reddetti ve demokrasi vurgusu yaptı.

18.02.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP il başkanları, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 81 il başkanı adına açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Türkiye'nin en köklü siyasi partisine hukuk dışı saldırılarda bulunulduğunu ve itibar suikastları düzenlenmeye çalışıldığını söyledi.

Bu saldırıların, CHP'nin kuruluş değerlerine ve temsil ettiği milyonlarca kişiye karşı olduğunu savunan Aslanoğlu, "Bu saldırıların son halkası son kurultayımızı karalamaya dönük, sonuçsuz kalmaya mahkum, mesnetsiz girişimlerdir." dedi.

Kurultayın, Türkiye siyasi tarihinde bir milat olarak anılacak şekilde parti içi demokratik bir yarış sonucunda yönetimin değişebileceğini kanıtlayan büyük bir demokrasi şöleni olduğunu aktaran Aslanoğlu, "Tüm kurultaylarımızda olduğu gibi 38. Olağan Kurultayımızda da kurultay delegelerimizin özgür iradeleri herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tecelli etmiştir. Hiçbir karalama girişimi bu hakikati değiştiremez. Aksi, Cumhuriyet Halk Partisi tarihine de kimliğine de hakaretten başka bir şey değildir. Kısa vadeli siyasi çıkarları için bu tarihsel mirasa saldırmak, onu karalamak, ancak saldıranı küçültür." değerlendirmesinde bulundu.

Kurultayın ardından yapılan ilk yerel seçimlerde 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi olduklarını anımsatan Aslanoğlu, "Bugün karşı karşıya olduğumuz tüm saldırıların nedeninin 31 Mart 2024 yerel seçim başarımız olduğunu biliyoruz. Saldırıların halen birinci parti olmaya devam etmemizden kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. İktidarın aksine bizler birinci parti olmayı bir başarı değil vatandaşımıza hizmet etmenin önemli sorumluluğu olarak gördük, görmeye de devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'ye yönelik saldırıların sonuçsuz kalacağını dile getiren Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Kurultay, Cumhuriyet Halk Partisinin en üst organıdır ve her partilinin şerefidir, onurudur. Burada bulunan 81 il başkanımızdan bir kısmı önceki dönem Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bir kısmı da Genel Başkanımız Özgür Özel'i demokratik bir biçimde desteklemiştir. Parti içi demokratik yarışta farklı tercihlerde bulunmuş olsak da kurultay sonuçlarının açıklandığı andan itibaren 81 il başkanı olarak, tek vücut, tek yürek, iktidar yolculuğunda omuz omuza yürümekteyiz. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde tüm örgütlerimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız hep birlikte, partimizi birinci parti olarak dimdik ayakta tutmaya devam etmiştir."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Demokrasi, Politika, Hukuk, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Oy İddialarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
06:37 Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz Kim Jong-Un son noktayı koydu: İmkansız ve uygulanamaz
03:16 Elon Musk her şeyi bilmek istiyor Şimdi de altına el attı Elon Musk her şeyi bilmek istiyor! Şimdi de altına el attı
01:18 NATO’dan Ukrayna’ya Güvenlik Garantisi Vurgusu NATO'dan Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:40 Narin Güran davasında kritik gelişme 15 kişiye yeni dava Narin Güran davasında kritik gelişme! 15 kişiye yeni dava
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 20:38:50. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den Oy İddialarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.