CHP'den Pamuk Destek Çagrısı

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, hükümetten sürdürülebilir tarım politikası içerisinde, doğru planlamayla, Türkiye'nin temel ihtiyacını karşılayacak pamuk ekimi için düzenleme yapmasını istedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin son 22 yılda pamuk üretimine yönelik politikalarını eleştirdi.

Pamuk ekimi yapan çiftçinin bir kez daha sezonu zararla kapattığını, bütün dünyada pamuğa ciddi destekler verilirken uzun yıllardır Türkiye'de destekleme fiyatlarının hep aynı düzeyde kaldığını savunan Sarıbal, zarar eden çiftçinin bu zararı borçlanarak karşılamaya çalıştığını söyledi.

Sarıbal, "Ne yazık ki pamuktaki zararı giderecek bir sistem yok. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alıyor, buğday alıyor, arpa alıyor ama pamuğa karşı ağzını kapamış, gözlerini yummuş, hiçbir ilgi duymuyor. Pamuğun dostu yok, düşmanı çok. Ezilense çiftçi." ifadelerini kullandı.

CHP'li Sarıbal, Türkiye'nin ürettiğinden daha fazla pamuğu ithal etmek durumunda kaldığını savunarak, şöyle konuştu:

"38 lira maliyeti olan pamuğu, 22-23 liraya satan çiftçi ciddi anlamda zarar ediyor. 22 yılda ithalata verilen para çiftçiden sakınıldığı için çiftçi pamuk üretiminden uzaklaştı. ya ANTBİRLİK, ÇUKOBİRLİK gibi birliklere düşük faizli kredi sağlanmalı ya da TMO veya Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri devreye girip pamuk almalı ve çiftçiyi bu zarardan kurtarmalı. Girdi maliyetleri düşürülmeli. Hükümetin sürdürülebilir bir tarım politikası içerisinde, doğru bir planlamayla Türkiye'nin temel ihtiyacını karşılayacak pamuğun tümünü bu ülkede ektirecek bir düzenlemeyi yapması lazım."