CHP'den Polis Özel Harekat İhaleleri İddiası

18.09.2025 12:59
Murat Bakan, polis yemek ihalelerinde usulsüzlük olduğunu ve Bakan Yerlikaya'nın suskun kaldığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda yemek ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sessiz kaldığını ve açıklama yapması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bakan, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda yemek ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü. Son atama ile Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Muğla Emniyet Müdürü olarak atandığını, Veysel Murat Tuğrul'un ise Polis Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı olduğunu söyleyen Bakan, Tuğrul'un ihaleler için diğer şube müdürlüklerine baskıda bulunduğunu iddia etti. Bakan, "Ben İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soruyorum; narkoçelik, huzur operasyonları gibi operasyonlar yaptığını duyuruyorsun. Ne uyuşturucuyu bitirebildin ne organize suçla mücadeleyi bitirebildin. İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanıyor. Binlerce polis ile oranın etrafını sarıyorsun, milletvekillerine gaz sıkılıyor, kriminal tiplerin girmesini izin veriyorsun. Ancak Polis Özel Harekat Daire Başkanlığında olan bitene sessiz kalıyorsun. Senin bundan haberin var ve geç de olsa bir soruşturma başlatıyorsun. Ancak soruşturmayı Veysel Murat Tuğrul'un daha önce aynı lojmanda kaldığı polis müfettişi yapıyor. Polis müfettişi dosyayı kapatmak için aylardır çaba sarf ediyor. Yetmiyor şahsı Muğla gibi gerçekten herkes için gözde olan, tüm emniyet müdürlerinin tayin olmak isteyeceği yere gönderiyorsun. Soruşturmayı sürüncemede bırakıyorsun, arkadaşını müfettiş olarak atıyorsun ve savcılığa da bildirmiyorsun. Bundan çok daha azı için insanlar gözaltına alınıyor, Silivri'de şüpheli oldukları için cezaevinde tutuluyorlar. İçişleri Bakanlığı'ndaki soruşturma dosyasının aynısı hatta daha fazlası benim elimde var. Süleyman Karadeniz'in, başkan yardımcısının yaptığından haberi yok muydu? Onu açığa alman gerekmiyor mu?" diye konuştu. Bakan, soruşturma ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nın açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
