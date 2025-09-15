CHP'den "yeni parti" iddiasına net yanıt: Söz konusu olamaz - Son Dakika
CHP'den "yeni parti" iddiasına net yanıt: Söz konusu olamaz

CHP\'den "yeni parti" iddiasına net yanıt: Söz konusu olamaz
15.09.2025 08:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, bugün görülecek kurultay davasında olumsuz bir karar çıkması durumunda yeni parti kurulacağı iddialarını yalanladı. Çiftçi "Söz konusu olamaz, onun altını çizmek isterim. CHP bizim için Ata partisidir. Bizim buradan CHP çatısı altından uzaklaşmamız söz konusu bile değil" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, kurultay iptal davası öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çiftçi, olumsuz bir karar durumunda yeni parti kurulacağı iddialarını ise yalanladı. Çiftçi "Söz konusu olamaz, onun altına çizmek isterim. CHP bizim için Ata partisidir" dedi.

Gözler, bugün görülecek CHP kurultay iptal davasına çevrildi. Dava, bugün saat 10:00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, dava öncesi Halk TV yayınında soruları yanıtladı.

YENİ PARTİ KURULACAĞI İDDİASINA YANIT

Olumsuz bir karar çıkması halinde yeni parti kurulacağına yönelik iddialara ilişkin Çiftçi, "Yani bunu dillendirilen böyle umdukları için dillendiriliyor ama bu söz konusu bile olamaz" dedi.

CHP'den 'yeni parti' iddiasına net yanıt: Söz konusu olamaz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi.

"CHP BİZİM İÇİN ATA PARTİSİDİR"

Çiftçi, şunları ekledi: "Söz konusu olamaz, onun altına çizmek isterim. CHP bizim için Ata partisidir. Bizim buradan CHP çatısı altından uzaklaşmamız söz konusu bile değil. Yani bunu dillendirilen böyle umdukları için dillendiriliyor ama bu söz konusu bile olamaz. Çünkü bu parti baraj altı kaldığında da biz bu partideydik. Parti kapatıldığında da bu partinin çatısı altındaydık. O yüzden böyle bir şey söz konusu olamaz, gündemimizde de dahil değil."

"AK PARTİ YARGISIYLA ATANMIŞ KİŞİLERE YÖNETTİRMEZLER"

CHP'li Çiftçi, mücadeleyi bırakmayacaklarını kaydederek, "Biz pes etmeyiz çünkü o sandıktan biz çıktık. Bu partiyi seçilmemiş kişilere yönettirmezler hele ki AK Parti yargısıyla atanmış kişilere hiç yönettirmezler" dedi. Çiftçi, 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultaya dikkat çekerek, 'isteyen herkes aday olabilir' yorumunda bulundu. Ayrıca, 24 Eylül'de İstanbul İl Kongresi'nin de olağanüstü şekilde toplanacağını duyurdu.

Son Dakika Politika CHP'den 'yeni parti' iddiasına net yanıt: Söz konusu olamaz - Son Dakika

SON DAKİKA: CHP'den "yeni parti" iddiasına net yanıt: Söz konusu olamaz - Son Dakika
