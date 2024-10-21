CHP'den Yenidoğan Çetesi İçin Meclis Araştırması Çağrısı

Politika

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmayla ilgili Meclis araştırması açılması gerektiğini belirterek, "Mutlaka Meclis'in bu konunun üzerinde durması, bu ölümleri ve bu soruların cevaplarını ayrıntılarıyla araştırması şarttır." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettikleri, ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheli hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olayın ülkeyi sarstığını, herkesin vicdanının sızladığını, vatandaşların da kaygı içerisinde süreci izlediğini dile getiren Emir, kendilerinin de süreci başından beri takip ettiklerini ve önemsediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun konuyla ilgili açıklamalarını eleştiren Emir, "Biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Sorumluların yakasını bırakmayacağız. Bebekler öldürülürken, ölüme terk edilmişken ve devlet soyulmuşken konuşacak daha önemli bir konumuz yok." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, Özel Sağlık Tesislerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik ile Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan hususları uygulamadığını ve denetimleri gerçekleştirmediğini savunan Emir, konuyla ilgili gelen ilk şikayetlerin ilk kez 27 Mart 2023'te dikkate alındığını, 2 Mayıs 2023'te İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşan şikayetin ardından konunun haksız kazanç iddiasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirildiğini belirtti.

Soruşturmanın başlamasının ardından savcılığın talimatıyla teknik takip ve diğer çalışmaların yapıldığını aktaran Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 Mayıs 2023'te bir bebeğin öldüğü gün Sağlık Bakanlığının bir denetiminin başladığını anlıyoruz. İş savcılığa intikal ettikten sonra 9 Eylül 2023'te teknik takip başlamış ve 10 Ocak 2024'te bitmiş. 4 aylık bir teknik takip süresince 7 bebek can vermiş. Bebekler ölüyorken dinlemişler, hiçbir şey yapmamışlar. Ne yenidoğan ünitelerini kapamışlar ne hastaneleri mühürlemişler ne soruşturma yapmışlar ne doktorlara ne hemşirelere dokunmuşlar. Yargı harekete geçmiş ve ilk operasyon 26 Nisan 2024'te yapılmış. Bu yargının işi ama asıl Bakanlığın yapması gerekenler var. Bu bebekler ölüyorken ne yaptın? Bu sorunun cevabı yok."

Konuyla ilgili TBMM'nin de araştırma yapması gerektiğini belirten Emir, CHP grubu olarak Meclis araştırması açılması için önerge verdiklerini söyledi.

Emir, "Mutlaka Meclis'in bu konunun üzerinde durması, bu ölümleri ve bu soruların cevaplarını ayrıntılarıyla araştırması şarttır. Yargıda olan kısmı başkadır, biz 47 sanıklı dosyayla ilgili değiliz. Ama şu ölümler yaşanırken Sağlık Bakanlığının, zamanın İl Sağlık Müdürünün nasıl seyirci kalabildiğinin takipçisi olmak adına bunu Meclis'te konuşacağız. Kapatılan hastanelerin mutlaka kamuya geçirilmesi şarttır. Bu kaynaklar milletindir, millete tekrar geri verilmelidir." diye konuştu.

"Fetullah Gülen çok uzunca bir süredir haindir"

Emir, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin soruya, "Bizim açımızdan Fetullah Gülen çok uzunca bir süredir haindir. Bu ülkeye kastetmiş, devletin kurumlarını çökertmiş, ele geçirmiş, siyasi iktidarla el ele vererek orduyu, yargıyı, devletin tüm kurumlarını ele geçirmiş, devleti çürütmüş ve nihayetinde bir darbe girişimine kalkışmış bir haindir." yanıtını verdi.

Gülen'in servetinin Türkiye'ye getirilmesiyle ilişkin bir soruyu da Emir, "Türkiye'nin yurt dışına haksızca gönderilen her kuruşunun peşinde olmak gerekir." şeklinde cevapladı.