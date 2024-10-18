CHP'den Yenidoğan Çetesi İddianamesine Soru Önergesi

Politika

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul'da bebek acil hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk edip, yoğun bakımda ihmal sonucu ölümlerine yol açtığı suçlamasıyla haklarında iddianame düzenlenen 'Yenidoğan çetesi'ni, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

CHP'li Gökhan Günaydın, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun cevaplaması istemiyle TBMM'ye sonu önergesi verdi. Önergede çete ile ilgili yürütülen soruşturmaya atıf yapıldı ve iddianamenin hazırlandığı hatırlatılarak, "Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan fazla para kazanabilmek için bebek hastaların yatış süresini uzattığı, bazılarının sağlık durumunun normalden daha kötü gösterildiği, bazı hasta yakınlarından para alındığı, gelirlerin sağlık çalışanı olan örgüt üyeleriyle paylaşıldığı iddia edildi. Yenidoğan bebeklerin önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek, hasta sağlığı ile ilişkili olmayan yoğun bakım yatış kararı veren 22'si tutuklu 47 şüpheli sağlık çalışanının haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin hastaların mevcut durumlarını gözetmeden gereksiz ya da olması gerekenden daha uzun süre yatışlarını sağlayarak, SGK'dan yüksek ücret tahsil ettikleri, bazı hasta yakınlarından fazladan para alınarak maddi çıkar elde edildiği ve karın çoğunluğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi şüphelilerle paylaşıldığı belirtildi" ifadelerine yer verildi.

Soru önergesinde hastanelerin isimlerine yer verilirken vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı başvuruların fark edilememesinin kabul edilebilir olmadığı belirtildi. Günaydın'ın önergede yönelttiği sorular şöyle;

"Söz konusu olayın İstanbul ve Tekirdağ'ın belirli ilçelerinde yoğunlaşmış olması gözetildiğinde, bakanlığınız bu ilçelerdeki yoğun bakım ünitelerinin kullanım sıklığını, kullanımda gerçekleştirilen ilaç ve tıbbi malzeme kullanımındaki artışını, yeni doğan bebek ölümlerinin artışını nasıl tespit edememiş ve buna ilişkin nasıl herhangi bir şüphe duyulmamıştır? Olayın geriye dönük yaşandığı düşünüldüğünde, bakanlığınızın iddianamede yer alan hastanelerde yaptığı denetimlerin verimli işlediği nasıl öne sürülebilir? Yapılan denetimlerde herhangi bir şüpheye rastlanmamış olması kabul edilebilir değilken, denetimlerde sorumlu personel hakkında işlem başlatılmış mıdır? Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu bilinen Özel Avcılar Hastanesinin konu ile ilişkili olduğu, iddianamede hastane isminin yer aldığı gözetildiğinde, eski bakanın görev yaptığı tarihlerde konuya ilişkin herhangi bir şüpheye rastlanmamış mıdır?"