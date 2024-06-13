CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman Görevinden Ayrıldı

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, il başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kahraman, "Bugüne kadar büyük bir gurur ve şerefle yapmış olduğum CHP Edirne İl Başkanlığı görevimden ayrılarak, bu mücadelemizi aynı şekilde devam ettirecek başka bir arkadaşımıza bayrağı devredecek olmanın onurunu yaşıyorum. Partim ve Edirne'm için elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Bundan sonra yine aynı şekilde partim ve sevdalısı olduğum Edirne'm için hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Kahraman, 2010 yılından beri CHP üyesi olduğumu, 2015-2023 yılları arasında İl Yönetim Kurulu üyeliği ve 12 Ocak 2023 tarihinden bu yana CHP Edirne İl Başkanlığı görevini büyük bir onurla yaptığını ifade etti. - EDİRNE