Üye Girişi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Danimarka'ya gidiyor - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Danimarka'ya gidiyor

03.11.2021 14:28
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Danimarka'ya gidiyor

CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, enerji sektörünün paydaşları ve enerji kooperatifleri temsilcileri ile bir dizi görüşmelerde ve incelemelerde bulunmak üzere Danimarka'ya gidiyor.

CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, enerji sektörünün paydaşları ve enerji kooperatifleri temsilcileri ile bir dizi görüşmelerde ve incelemelerde bulunmak üzere Danimarka'ya gidiyor.

Yenilenebilir enerjide gelecek vizyonu, Orsted firmasının çalışma alanları, yeşil hidrogen, biomass, yüzen türbinler, onshore, offshore rüzgar türbinleri, güneş enerjisinin geleceği konuları üzerinde Danimarka'nın söz sahibi enerji paydaşları ile bir araya gelecek olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP'nin enerji ve yenilenebilir enerji politikaları, Yeşil Dönüşüm çalışmaları ile Türkiye'de gerçekleştirecekleri projeler hakkında bilgi verecek sunumlar gerçekleştirecek. Orsted Yenilenebilir Enerji Firması yetkililerinin "Yeşil Dönüşüm", "Yeşil Dönüşüm Hikayesi" ve "En sürdürülebilir enerji firması" sunumlarına katılacak olan Ahmet Akın daha sonra Danimarkalı enerji sektörü paydaşlarının ilişkili alanlar, tedarik zincirleri, ekonomi, test merkezleri, yerli üretim, limanlar, ihaleler, devlet desteği, yönetmelikler, kanunlar gibi konularında bilgiler de alacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU) Osterild Test Merkezi'nin tanıtımına katılacak. Burada coğrafi alan, türbin testleri, merkezin işleyişi ve gerçekleştirilen testler ile sunumlara katılacak olan Ahmet Akın Danimarka'da tarihsel olarak yenilenebilir enerji dönüşümü, devlet, sanayi ve üniversite işbirliğinin işleyişi alternatif enerji yöntemleri gibi konularda brifing alacak.

5-6-7 Kasım tarihlerinde Danimarka'da gerçekleştireceği ziyaretleri değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, World Energy Trilemma Endeksi'nde üçüncü sırada yer alan Danimarka'nın enerji güvenliği, enerji eşitliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında önemli adımlar attığını söyledi. Ahmet Akın, "Türkiye'de yeşil dönüşümü biz gerçekleştireceğiz. Bunun için çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini düşündüğümüzde, Danimarka'dan daha güçlü bir potansiyele sahip olduğumuz gerçeğini ortaya koyduğumuzda burada yapacağımız incelemeler, görüş alışverişleri iktidarımızda gerçekleştireceğimiz enerji projeleri için özgün bir örnek olacak. Dünyanın ilk enerji adası projesine imza atan Danimarka, CHP olarak ülkemizde hayata geçirdiğimiz ve geliştireceğimiz enerji kooperatifleri için de bir örnektir. Bu nedenle Danimarka'da enerji paydaşları ve üniversitelerle yapacağımız görüşmeler ülkemizde milletimizin enerjiye ucuz ve kolay ulaşılabilir olması üreteceğimiz politikalara fikir verecek mahiyette olacaktır" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Danimarka'da CHP Yurtdışı Birlikleri ile CHP Danimarka Birliği tarafından ortaklaşa organize edilen geleneksel "98. Yıl Cumhuriyet Balosu"na katılacaklar. - BALIKESİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Danimarka'ya gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Danimarka, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Danimarka'ya gidiyor - Son Dakika


Son Dakika

CNN Türk canlı yayınında kriz! Deneyimli muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı 15:25 CNN Türk canlı yayınında kriz! Deneyimli muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde 15:21 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Her şey damadının üzerine yaptığı evi geri almak içinmiş 15:15 Eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Her şey damadının üzerine yaptığı evi geri almak içinmiş
Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım 15:07 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı 14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 14:23 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı 14:20 Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın 13:13 Bakan Fatih Dönmez'den tasarruf önerisi: Evi daha az ısıtın

Son Dakika Haberleri
15:34 İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti
15:22 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor
15:20 Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı
15:06 Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım
14:55 Sadakatsiz ve Kanunsuz Topraklar'ın yeni bölüm fragmanları yayınlandı
14:55 Bilim Kurulu toplantısında BioNTech aşısının 3. dozu için karar günü
14:43 İstanbul Emniyeti Çiftlik Bank sanığının Fenerbahçe formalı görüntüleri için özür diledi
14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir
14:32 Oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşadı
İrem Derici İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti         
15:34
Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor         
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" sözlerine Özgür Özel'den tepki: Anketi kendisinden başka gören yok         
15:12
HDP'den HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir         
14:41
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim anketi hakkında konuştu: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor         
13:41
Japonya spikerin zor anları Japonya spikerin zor anları         
12:46
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada         
12:05
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak Pil üreticisi Farasis, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacak         
11:50
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 15:45:59. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Danimarka'ya gidiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement