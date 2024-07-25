CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Bu Hafta Tüzük Kurultayına İlişkin Toplantılara Başlayacağız - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Bu Hafta Tüzük Kurultayına İlişkin Toplantılara Başlayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Bu Hafta Tüzük Kurultayına İlişkin Toplantılara Başlayacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin Tüzük Kurultayı planlaması hakkında bilgi vererek, bu hafta toplantılara başlayacaklarını söyledi. Bulut, mevcut tüzükle birçok şey yapılabilecek olsa da çoğunlukla kurultayın yapılmasının fikirleri olduğunu belirtti.

25.07.2024 15:12  Güncelleme: 15:16
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Mevcut tüzükle birçok şey yapılabilecek halde' diyenlerde var. Ancak çoğunlukla fikrimiz kurultayın yapılması. Yoğunluk seçimler sonrası bitmedi. Bu hafta Tüzük Kurultayına ilişkin toplantılara başlayacağız" dedi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'yi takip eden gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Burhanettin Bulut, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeye yasaya bağlı kalarak sonuna kadar karşı çıkacaklarını söyleyen Bulut, öncelikli hedeflerinin yasanın çıkmasına engellemek olduğunu söyledi. SGK'nın Belediyelerin prim borçlarına yönelik harekete geçmesini de değerlendiren Bulut, belediyelerin iş yapamaz duruma gelmesi için iktidarın bir hareketi olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Bu normalleşme bir ittifaka tekabül eden bir normalleşme değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yan yana olmasının muhtemel bir ittifak ya da ortak çalışma ile devam etme ihtimalinin sorulması üzerinde konuşan Bulut şu ifadeleri kullandı: "Ülkede uzun zamandır ayrıştırıcı bir siyaset var. Bunun birine az faydası ya da diğerine çok faydası olabilir ancak topluma faydası yok. Biz kendimizi iktidar partisi olarak görüyoruz. Doğal olarak eleştirdiğimiz şeyleri yapmak istemiyoruz. Bu normalleşme bir ittifaka tekabül eden bir normalleşme değil. Bildiğiniz gibi Türkiye'de anormallikler normalleşmişti. Biz şimdi o anormalliklerin kalkması ve bildiğiniz normal insanların birbirine merhaba diyeceği bir normalleşme evresine dönmek istiyoruz."

"Önemli olan eş, dost, akraba niteliğinde bir atamanın olup olmadığı"

Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) genel sekreter yardımcılığı, müdürlük ve diğer görevler için yapılan başvurulara ilişkin hazırlandığı öne sürülen torpil listesi hakkındaki iddiaları cevaplayan Bulut, "Biz bu dönem Belediyeler Birliği seçiminde asıl anlayışımızı gösterdik. Belediyeler Birliği seçimlerinde yönetimlere mevcuttaki AK Partililere de teklif götürdük. Onları da alabileceğimizi ifade ettik. Bir iki tane belediyesi olan partilerden de temsilci aldık. Sonuçta ya bütçeye göre ya da nüfusa göre paylaşım yapılacak. O paylaşımda da hiçbir parti ayrıştırmadan yapılacak. O nedenle o anlayışın kadrolarda da oluşması kadar doğal bir şey yok. Örneğin Belediyeler Birliğinde yapılanma olacaksa o yapılanmanın içerisinde yine mevcuttaki arkadaşlardan fikir alınabilir. İçeriğini bilmemekle birlikte çok garipsenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan eş, dost, akraba niteliğinde bir atamanın olup olmadığı" diye konuştu.

"Bu hafta Tüzük Kurultayına ilişkin toplantılara başlayacağız"

Tüzük Kurultayı planlaması hakkında da bilgi veren Bulut, "Genel Başkanımız birkaç kere söyledi. Tabi başka fikirlerde ifade ediliyor. Özellikle örgütlerden 'biz kendimizi daha çok iktidar hazırlıklarına saklayalım, enerjilerimizi oraya verelim. Mevcut tüzükle birçok şey yapılabilecek halde' diyenlerde var. Ancak çoğunlukla fikrimiz kurultayın yapılması. Yoğunluk seçimler sonrası bitmedi. Bu hafta Tüzük Kurultayına ilişkin toplantılara başlayacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Bu Hafta Tüzük Kurultayına İlişkin Toplantılara Başlayacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Bu Hafta Tüzük Kurultayına İlişkin Toplantılara Başlayacağız - Son Dakika
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