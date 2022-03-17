CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

17.03.2022 12:26
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Yüzde 7 gibi çok yüksek bir seçim barajını 'makul' bir oran olarak görmek, başlı başına büyük bir çelişki. Hani bu sistemde baraj olmayacaktı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Seçim Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Yüzde 7 gibi çok yüksek bir seçim barajını 'makul' bir oran olarak görmek, başlı başına büyük bir çelişki. Hani bu sistemde baraj olmayacaktı?" dedi.

Erkek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanarak Meclis'e getirilen "Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhur İttifakı'nın bir yıldır bu teklif üzerinde çalıştığını ifade eden Erkek, "Tamamen kendi mutfaklarında. Hiçbir katılımcılık yok, toplumsal uzlaşma yok, muhalefetle, sivil toplumla görüşmek yok. Kendi mutfaklarında bir yıl tuttular ve bugün getirdiler, Meclis'e sundular. Bu teklif demokrasiye ihanettir. Bu teklif, Türk siyasetine, seçim hukukuna açıkça bir ihanettir ve büyük bir korkunun da çaresizliğin de göstergesidir." diye konuştu.

Teklifte yer alan seçim barajının yüzde 10'dan 7'ye düşürülmesini eleştiren Erkek, "Yüzde 7 gibi çok yüksek bir seçim barajını 'makul' bir oran olarak görmek, başlı başına büyük bir çelişki. Hani bu sistemde baraj olmayacaktı? Daha çok partinin Meclis'e girmesini istiyorsanız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde baraj sıfır olmalı. Toplumsal bir uzlaşma istiyorsanız niye barajı sıfıra indirmiyorsunuz?" dedi.

"Belli kişilerin ve belli partilerin yararları gözetiliyor"

Teklifteki düzenlemelerden birinin de seçim yasakları olduğunu dile getiren Erkek, cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulduğunu öne sürdü.

Erkek, seçimlerde siyasi partilerin yarıştığını, devletin taraf olamayacağını belirterek, "Şimdi istiyorlar ki seçimlere az bir zaman kala oyunun kuralını değiştirelim, bizim genel başkanımız, adayımız, cumhurbaşkanı forsuyla tüm devleti arkasına alarak bu seçimlerde diğer adaylarla yarışsın." ifadesini kullandı.

Seçim Kanunu'nda, ilin en kıdemli hakiminin il seçim kurulunun başkanı, ilçenin en kıdemli hakiminin de ilçe seçim kurulunun başkanı olduğu hükmünün yer aldığını aktaran Erkek, seçim güvenliği açısından bu düzenlemenin çok önemli olduğunu vurguladı. Erkek, "Böyle bir hükümden neden rahatsız oluyor Cumhur İttifakı? Ne amaçla bu düzenlemeyi değiştirmek istiyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Erkek, "Kanunlar ne için çıkarılır? Kamu yararı, adalet için çıkarılır. Oysa bu değişiklik teklifinde ne var? Belli kişilerin ve belli partilerin yararları gözetiliyor. Demokratik, eşit, adil koşullarda yarışmayalım istiyorlar. Özel çıkarlar için kanun çıkartmaya teşebbüs etmek de demokratik hukuk devletine bir ihanettir ve maalesef yozlaşmanın zirvesidir." dedi.

6 lider 27 Mart'ta akşam yemeğinde buluşacak

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erkek, "Altı muhalefet partisi liderinin bir sonraki buluşmasına" ilişkin soru üzerine, "27 Mart'ta altı siyasi partinin genel başkanları akşam yemeğinde bir araya gelecekler. Herhalde saat 19.00 olur." yanıtını verdi.

"Muhalefetin, Macaristan modelini incelediği ifade ediliyor. Bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Erkek, "Macaristan'da da 6 parti birlikte çalışıyor, Türkiye'de de 6 parti birlikte çalışıyor. Bu açıdan önemli benzerlikler var. Tabi sistem açısından farklılıklar da var ama önemli olan ilkelerdir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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