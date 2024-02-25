CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kongresine Katıldı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kongresine Katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kongresine Katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketinin ulusal kongresine katıldı. Gökçen, kongredeki konuşmasında, özgürlük ve beraberlik temasının günün koşullarına uygun olduğunu belirtti ve partinin Bulgaristan ve AB Parlamentosunda temsil edilmesinin demokrasiye ve Türkiye-Bulgaristan ilişkilerine büyük katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca, demokrasi ve insan haklarının tüm dünyaya hakim olması gerektiğini ifade ederek, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türklerin Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmalarının demokrasi adına güzel bir örnek olduğunu söyledi. Gökçen, demokrasiyi korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu ve tüm demokratların birleşerek insan hakları odaklı bir bakış açısının tüm dünyada hakim olması gerektiğini vurguladı. Kongreye CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de katıldı.

25.02.2024 16:21
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketinin ulusal kongresine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Gökçen, kongredeki konuşmasında, kongrenin ana temasının "özgürlük ve beraberlik" olarak seçilmesini günün koşullarına uygun bulduğunu ifade etti.

Gökçen, "Partinizin Bulgaristan Parlamentosunda ve Avrupa Birliği (AB) Parlamentosunda temsil edilmesi demokrasiye ve aynı zamanda Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin gelişmesine büyük katkıda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, demokrasi ve insan haklarının tüm dünyaya hakim olması gerektiğini belirterek, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türklerin, Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmalarının demokrasi adına güzel örnek olduğunu kaydetti.

Demokrasiyi korumanın herkese düşen bir sorumluluk olduğunu ifade eden Gökçen, "Tüm demokratlar birleşmeli, insan hakları odaklı bakış açısı tüm dünyaya hakim olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kongresine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kongresine Katıldı - Son Dakika
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