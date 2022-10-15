CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız

15.10.2022 20:59

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partisinin Bartın'da meydana gelen patlamada şehit düşen madenciler için "maden şehidi" ifadesini kullanmasına sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi. Gökçen, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde dün saat 18.15 sıralarında maden ocağında meydana gelen patlama, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Patlamada şehit düşen madenciler bugün baba ocaklarından son yolculuklarına uğurlanırken, tüm gözler hastanedeki yaralı maden işçilerinden gelecek iyi haberlere çevrildi.

"MADEN ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

CHP resmi hesabından da Bartın'da meydana gelen patlamaya ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Bartın Amasra'da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" ifadelerine yer verildi.

"MADEN ŞEHİTLERİ DİYE BİR TABİR YOK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise sosyal medya hesabından partisinin paylaşımına tepki gösterdi. Maden ocağında vefat eden işçiler için "Maden şehidi" tabirinin kullanılamayacağını savunan Gökçen, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız. Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız." dedi.

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Amasra, Bartın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısından partisinin paylaşımına tepki: 'Maden şehidi' diye bir şey yoktur, insan canını riske atanların tabirini kullanamayız - Son Dakika


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