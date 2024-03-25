CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel Bilecik'te Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel Bilecik'te Esnaf Ziyareti Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel Bilecik\'te Esnaf Ziyareti Yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Bilecik'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uzgel, Bilecik'in tarihsel önemine ve CHP'nin önemli illerinden biri olduğuna vurgu yaparak, iyi bir adayları olduğunu ve umutlu olduklarını belirtti.

25.03.2024 14:01  Güncelleme: 14:08
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel Bilecik'te esnaf ziyareti yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel, Bilecik ziyaretlerinde ilk olarak CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, CHP Belediye Meclisi Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi adayları ve partililerle bir araya geldi.

"Bilecik'ten çok umutluyuz"

Burada bir basın açıklaması yapan Uzgel, "Bilecik'te olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben Bursalıyım, Bilecik bizim komşu ilimiz. Bilecik hem Osmanlı Devletinin hem de Cumhuriyetin kuruluşunda en önemli illerimizden bir tanesidir. Burası tarihsel öneminin tam olarak karşılığını alamamış olsa da CHP açısından da çok önemli illerden birisi. İllerimize destek oluyoruz. Bilecik'i de boş bırakmamak istedik. Buraya genel merkez olarak desteğimizi göstermek istiyoruz. İyi bir adayımız var. Gelen sonuçlar gayet iyi durumda. Ülke düzeyinde anket sonuçları iyi geliyor. Birçok ilde sürpriz olabilir. Karadeniz'de ve iç Ege'de iyi sonuçlar bekliyoruz. Genel Başkanımızla birlikte çok sayıda il ve ilçe ziyaretine katıldım. İnanılmaz bir enerjisi var. O enerji de insanlara yansıyor. Bilecik'ten çok umutluyuz. İyi bir adayımız var ve kadın adaylarımızı sürekli destekledik. Buradan iyi bir sonuç alacağımızı hem umuyoruz hem de bunun için çalışıyoruz. Sizlerden de son düzlükte çaba göstermenizi diliyoruz. Sonucun iyi olacağını umut ediyoruz. Buradan bir zaferle çıkmayı bekliyoruz. Bursa'yı almak üzereyiz, anketlerde öyle görünüyor. Bursa, Balıkesir, Çanakkale illerini birleştirebilirsek yani kıyıya sıkışmış CHP görüntüsünden Anadolu'ya yayılmış bir CHP tablosu çıkarabilirsek Türkiye'deki demokrasi açısında çok önemli olacak. Umarım 1 Nisanda güzel bir sabaha uyanacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel Bilecik'te Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel Bilecik'te Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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