CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan 10 Kasım mesajı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma mücadelemizde, Atatürk sevgisi iliklerine dek işlemiş Cumhuriyet çocukları olarak, geçmişimizden aldığımız güce güç katan Atatürk ilkeleri ve devrimleri ışığında geleceğe yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaca, yayımladığı mesajda, Kurtuluş Savaşı'nın lideri, ebedi Başkomutan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yılında şükranla, özlemle ve saygıyla andı.

"Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma mücadelemizde, Atatürk sevgisi iliklerine dek işlemiş Cumhuriyet çocukları olarak, geçmişimizden aldığımız güce güç katan Atatürk ilkeleri ve devrimleri ışığında geleceğe yürüyoruz." değerlendirmesinde bulunan Karaca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya örnek liderliğiyle, öngörüleriyle, Türkiye Cumhuriyeti devletini uluslararası alanda saygın bir konuma taşıdığını belirtti.

Atatürk'ün evrensel ilkeler, barış ve tam bağımsız bir ülke idealini hep ileriye taşıdığını vurgulayan Karaca, mesajında şunları kaydetti:

"Laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin gerekliliklerini yerine getirmek için bize bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'nde insan onuruna yakışır bir yaşamdan yana olan toplum üyeleri ve vatansever yurttaşlar olarak aydınlığa yürümeye söz veriyoruz.

Kimsesizlerin kimsesi olan bu Cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaktan, adını ağzına almaktan çekinenlerin, Atatürk'ün yerinin bu milletin gönlündeki doldurulamazlığını görmek için sadece 10 Kasımlarda değil, her gün yüreği Atatürk sevgisiyle çarpan milyonların sonsuz bağlılığına bakmaları yeterlidir.

Korkuyla, baskıyla, tehdit ve yıldırmayla, sindirme politikalarıyla liderliğe soyunanların tarihten ve tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği Atatürk'ten alacağı çok fazla ders vardır. Eminiz ki Cumhuriyetin fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür evlatları olarak bizler Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmış olarak gireceğiz. Sonsuz şükranla, saygıyla ve özlemle, açtığı yolda ilerlemekten onur duyuyoruz."

Karaca, Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan için şehit düşmüş tüm kahramanları rahmetle andı.