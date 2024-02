CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı istifa etti

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gelişmeyi duyuran Yardımcı'nın "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti." ifadeleri dikkat çekti.

"GELEN TEPKİLERE KULAK TIKAMAMI KİMSE BEKLEYEMEZ"

Yardımcı paylaşımında "Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile istifa ederek örgütümün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi görevime devam ederek örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim…" dedi.

Yardımcı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin emeklerini gözeterek, liyakat esaslı, belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim.

Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır.

Tüm bu nedenlerle Genel Başkanımızın takdiri ile geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, örgütümüzün takdiri ile seçildiğim Parti Meclisi üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim."

CHP'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

CHP'de "değişim" vaadiyle parti liderliğine seçilen Özgür Özel yönetiminin yerel seçim sürecindeki aday belirleme yöntemi parti içinden eleştirilerin odağına oturdu. Adayların geç açıklanması ve aday belirlenmesinde yaşanan süreç tepkilerin büyümesine neden oldu.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin istifasıyla başlayan partiden kopuşlar, Gürsel Tekin'in istifasıyla devam etti. Her istifada parti yönetimine eleştiri yöneltilmesi dikkat çekti. Bugün İzmir Dikili'nin eski başkanı Osman Özgüven'in istifasıyla devam eden süreçte CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcısı da istifasını duyurdu.

"Efsane Başkan" olarak bilinen ve Özgür Özel'in "Babam gibi severim" dediği Özgüven, istifasını "CHP'deki çürümüşlük ayyuka çıkmıştır. Gelinen noktada, başta Özgür Özel olmak üzere, genel merkez yönetiminin oluşturduğu derin hayal kırıklığı içindeyim." ifadeleriyle duyurmuştu.