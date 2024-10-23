CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Trabzon'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Trabzon'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Trabzon\'da konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okullar ve spor salonları yapılması gerektiğini belirterek, "Eğitim yatırımlarına ihtiyacımız var." dedi.

23.10.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, okullar ve spor salonları yapılması gerektiğini belirterek, "Eğitim yatırımlarına ihtiyacımız var." dedi.

Özçağdaş, Ortahisar Belediyesi Salonunda düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim sorunlarının önemli bir boyutunun, eğitime ayrılan kaynakla ilgili olduğunu ifade etti.

Eğitim alanına yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Özçağdaş, "Okullar, spor salonları yapmamız lazım. Eğitim yatırımlarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Hükümetin eğitim politikasını eleştiren Özçağdaş, okullarda temizlik ve teknik personel gibi sıkıntıların yaşandığını savundu.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hazine ve Maliye Bakanımıza, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Rakamlar ortada, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi geçen yıla göre azalmış bulunuyor. Dolayısıyla hazır bütçe dönemindeyken Milli Eğitim Bakanlığının, dolayısıyla çocuklarımızın, öğretmenlerimizin sorunlarını karşılayacak şekilde lütfen bakanlık bütçesini arttırın."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ise eğitimdeki asli sorunların, KYK ve üniversitelerde de devam ettiğini ileri sürdü.

Programa, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve CHP İl Başkanı Mustafa Bak da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Suat Özçağdaş, Politika, trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Trabzon'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
15:31 İYİ Parti, Bahçeli’nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var
14:24 Bomba iddia: Bahçeli’nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti’ye katılacak Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
22:34 CHP lideri Özel, Diyarbakır’da Kürtçe şarkılarla karşılandı CHP lideri Özel, Diyarbakır'da Kürtçe şarkılarla karşılandı
22:17 Hazırlıklar başladı FETÖ’nün karargahında olağanüstü hareketlilik Hazırlıklar başladı! FETÖ'nün karargahında olağanüstü hareketlilik
22:16 Tarih vererek duyurdular: İran’a saldırı planı hazır Tarih vererek duyurdular: İran'a saldırı planı hazır
22:05 Galatasaray’dan TFF ve Beşiktaş’a olay Yunus Akgün tepkisi Galatasaray'dan TFF ve Beşiktaş'a olay Yunus Akgün tepkisi
21:53 Öcalan’ı TBMM’ye davet eden Bahçeli’yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 16:53:54. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Trabzon'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.