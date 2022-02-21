CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, marketlerin teftiş edildiğini, esnafın üstüne gidildiğini, gözdağı veren açıklamalar yapıldığını belirterek, "Halbuki yapmaları gereken şey, üreticinin maliyetini düşürmek. Üreticinin maliyeti düştüğü zaman bunun fiyatlara yansıyacağını bir türlü öğrenemediler." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Salıcı, vatandaşın alım gücünün olmadığını, esnafın, içi boş ürün satarak vatandaşı geri çevirmek istemediğini söylediğini belirtti.

AK Parti döneminde içi boş yiyeceklerin öne çıktığını savunan Salıcı, "Her vaatlerinin içi boş. Sadece boş teneke gibi ses çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama işleri, güçleri algı yaratmak ya da bir şeyleri yapıyormuş gibi göstermek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Marketler, çarşı pazar, eğer vatandaşlarımızı bu hububatta, meyve sebzede, şurada burada hala zulmetmeye devam ediyorsanız, tüm dolaşan teftiş ekiplerimizle, denetim ekiplerimizle sizlerin sırtına bineceğiz." dediğini aktaran Salıcı, enflasyonun fiyatlara yansıdığını, bu işin sorumlusunun esnaf olmadığını söyledi.

Salıcı, "Peki madem bu konuda teftişe insanları çıkarıyorsun, niye elektriğe, doğal gaza, akaryakıta zam yapıyorsun? Oraya da teftiş gönder. Bu zamlar nereden kaynaklanıyormuş? Orada da zamları geriye çeken, vatandaşı rahatlatan bir şey izleyin. Elektrik, doğal gaz, akaryakıt da teftişe tabi tutulacak mı?" diye sordu.

"Yapmaları gereken şey, üreticinin maliyetini düşürmek"

İktidarın, fiyatları indirmek için üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini anlamadığını savunan Salıcı, "Marketleri teftiş ediyorlar, esnafın üstüne gidiyorlar, gözdağı veren açıklamalar yapıyorlar. Halbuki yapmaları gereken şey, üreticinin maliyetini düşürmek. Üreticinin maliyeti düştüğü zaman bunun fiyatlara yansıyacağını bir türlü öğrenemediler." dedi.

İş yerlerine, atölyelere, fabrikalara "astronomik" elektrik faturaları geldiğini ifade eden Salıcı, gıda ürünlerinde KDV indirimi yapılsa da temel gıda fiyatlarındaki yıllık artışın sürdüğünü kaydetti.

Isınma, barınma, beslenme, sağlık ve eğitimin temel insan hakkı olduğunu dile getiren Salıcı, vatandaşların yaşanan fiyat artışları nedeniyle bu temel insan hakkı olan konulara dahi erişmekte büyük zorluk çektiğini öne sürdü.

Salıcı, "2021 yılında iflas eden ekonomi yönetimi sonrası akaryakıt, enerji ve gıda fiyatları rekor seviyelere ulaştı. İki aydır vatandaşlar evlerine giren elektrik ve doğal gaz faturaları nedeniyle zor günler yaşıyorlar. Vatandaşlar gelirinin yarısını kiraya diğer yarısını ise elektrik faturalarına, diğer faturalara ve akaryakıta vermek durumunda kalıyor." diye konuştu.

Esnafın faturalarla zor günler yaşadığını, faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen abone sayısında büyük artış olduğunu öne süren Salıcı, iktidarın çözüm çabalarının işe yaramadığını iddia etti.

İktidarın "sabit faiz yüksek kur politikası"nın olduğunu belirten Salıcı, "Madem talimatla faiz düşürebiliyorsunuz, yüzde 14'e düşürmüş olduğunuz politika faizini sıfırlayın. Vatandaş da bu dertten kurtulsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'li belediyelere su tarifelerinde indirim yapma talimatı verdiğini aktaran Salıcı, "Aynı çağrıyı Sayın Erdoğan'dan akaryakıtta ve doğal gazda da bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Gelen teklife bakar ona göre değerlendirmemizi yaparız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Adalet Bakanlığı bir çalışma başlattı. Kadına şiddet davalarında artık iyi hal indirimi olmayacak, cezalarda da bazı artırımlara gidilecek. CHP bu teklif Meclis'e gelirse nasıl bir destek sağlayacak?" sorusuna Salıcı, "Önce teklifi görmek isteriz. Biz çünkü geleneksel olarak kadına karşı şiddete, kadına karşı işlenen suçlara en ağır cezanın, olabilecek en ağır cezanın verilmesi gerektiğini söyleyen bir siyasi partiyiz. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkmış AK Parti, bu konuda umarım samimilerdir ve gerçekten sorunu çözme anlayışıyla davranıyorlardır. Biz de gelen teklife bakar, ona göre değerlendirmemizi yaparız." yanıtını verdi.

Salıcı, "Sayın Genel Başkan, bugün bir demecinde, 5 muhalefet liderinin kendisini aday göstermesi halinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade etmişti. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, "Bu açıklama yeterince açık. 5 muhalefet partisi lideri, yani masadaki 6 liderden beşi eğer bu konuda bir destek, bir açıklama yapar, aday gösterirlerse Sayın Genel Başkan zaten soruya olabildiğince açık bir yanıt vermiş. Onun üzerine söyleyecek bir şey yok." dedi.

"EYT konusunda AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu bir açıklama yaptı. Bu konu sürekli tartışılıyor. Bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Salıcı, AK Parti'nin, EYT'lilerin sorunlarını her seçim öncesi çözeceğini söylediğini ancak daha sonra "geri vites" yaptığını öne sürdü. Oğuz Kaan Salıcı, EYT'lilerin sorunlarının çözülmesini canı gönülden istediklerini ancak bu konuda yapılan açıklamaları yeterince samimi bulmadıklarını söyledi.

-" Türkiye'nin NATO'ya entegre bir hava savunma sistemine ihtiyacı var"

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Reuters'a verdiği mülakatta, 'İktidara gelmeleri halinde S-400 savunma sistemlerini iade edeceklerini' söyledi. Peki verilen paralar ne olacak? Saldırı olması halinde Türkiye kendini nasıl koruyacak?" sorusunu yanıtlayan Salıcı, şöyle konuştu:

"O söyleşide, soruda geçen konuların bir kısmı yok ya da o şekilde yok. Ben nasıl olduğu ile ilgili bir kaç şey söyleyeyim isterseniz. Şimdi Sayın Genel Başkan şunu ifade ediyor, Türkiye, NATO'nun bir üyesi. NATO da bir savunma örgütü. Dolayısıyla 'NATO'ya, bu savunma örgütüne üye olan Türkiye'nin kullanmış olduğu hava savunma sisteminin NATO ile uyumlu olması, NATO'ya entegre olması gerekir.' deniyor.

Şimdi AK Parti iktidarında biz S-400'leri satın aldık. S-400'leri satın aldığımız için de bazı diplomatik gerilimler yaşıyoruz. Artı S-400'leri aldık, S-400'leri kullanmadık, aktive etmedik. S-400'leri aldık ve depoda bekletiyoruz. Onun için diyoruz ki Türkiye, dünyanın en büyük hurdalığına sahip. Bir sürü para verilip alınan S-400'ler kullanılmadan bekliyor. Şimdi siz kullanmadığınız bir hava savunma sistemi üzerinden Türkiye'nin hava savunma sistemi var der misiniz? Kullanmıyorsunuz. Türkiye'nin kullanılabilir bir hava savunma sistemine ihtiyacı var, bu doğrudur, NATO'ya entegre bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Bizim onlardan beklentimiz, buyursunlar S-400'leri bir an önce aktive etsinler. Kaç aydır soruyoruz. Tarih de vermişlerdi daha önce. Hala soruyoruz, ısrarla soruyoruz. S-400'leri niye aktive etmiyorsunuz? S-400'leri hangi ülkeye karşı kullanmak üzere aldınız?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Cumhurbaşkanı adayını birlikte tartışalım.' dedi. CHP bu çağrıya nasıl yaklaşır?" sorusuna karşılık da "Biz bütün siyasi partilerle görüşebilen tek siyasi partiyiz. Daha ötesi bütün siyasi partilerle bayramlaşabilen tek siyasi partiyiz. Dolayısıyla biz birçok konuda farklı siyasi partilerle görüşürüz. Bundan gocunmayız. Bunu bir icazet alma olarak düşünmeyiz. Atacağımız adımlar partinin yetkili kurullarında konuşulur, tartışılır." ifadesini kullandı.

"Billboardlarda 'Sorulmayacak sorular kanunu çıkacak.' şeklinde partinize ait afişler var. CHP bu afişlerle ne mesajı vermek istiyor?" sorusu üzerine Salıcı, "Sorulmayacak sorularda, siz insanların özel bilgilerini soramayacaksınız, sormamanız gerekiyor. Eğer bu ülkede biz beraber, birbirimizin hakkına, hukukuna riayet edecek şekilde yaşayacaksak -hele genetik verilerini falan mazallah- bunların hiç birine girilmemesi, girilememesi bunun da kanunlar eliyle teminat altına alınması gerekiyor." dedi.