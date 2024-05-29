Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Muharip Gaziler Derneği şubeleri ile Emekli Astsubaylar Derneğinin ardından Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da teröjr saldırısında 15 askerin şehit olduğu anıt durağını ziyaret etti.

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ömrümü adadığım Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde şehit olan kahraman askerlerimize rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin ve yüce Türk milletinin acılarını paylaşıyorum. 17 Aralık 2016 tarihinde hain saldırıda şehit düşen kahraman çocuklarımızın anıtını ziyaret ettim. Hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Şehit ve Gaziler Derneğimiz, Muharip Gaziler Derneğimiz ve Emekli Astsubaylar Derneğimizin kıymetli başkan ve yöneticilerini ziyaret ettik. Sorunlarına dönük karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz."

Bağcıoğlu'na ziyaretlerinde, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve parti yöneticileri eşlik etti.