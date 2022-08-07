CHP Lideri Kılıçdaroğlu iktidar olacaklarından emin: Seçime az kaldı, sabredin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Başkanlığı'nın başlattığı kampanya kapsamındaki 90 bininci yeni kadın üye Adalet Bayrakkaya'nın rozetini taktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti'den ayrılarak CHP'ye üye olan Bayrakkaya'yı CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları Merkez Yürütme Korulu üyesi Hatice Semerci, Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol ile birlikte ağırladı.

"AK PARTİ'DEN DEN İSTİFA ETTİM"

Bayrakkaya, AK Parti'den neden istifa ettiğini Kılıçdaroğlu'na şöyle anlattı:

"Eşimle birlikte 1994 yılından bu yana Kütahya'da esnafız. Son birkaç yıldır yaşadığımız ekonomik zorluğu daha önce hiç yaşamadık. Öyle bir noktaya geldik ki, yeni ürün almakta ve eleman çalıştırmakta çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Zar zor yeni mal alıyoruz, onu da satamıyoruz çünkü alım gücü çok düştü. İnsanların karnını dahi zor doyurduğuna tanıklık ediyoruz.

Eskiden AK Parti üyesiydim ama son yıllarda yaşananlar canımıza tak etti. Biz esnaf olarak bu haldeyken işsiz vatandaşları düşünemiyorum bile… Hayatımız tamamen değişti."

HÜKÜMETİN KYK FAİZLERİNİ SİLMESİ NEDENİYLE KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki (KYK) faiz silinme kararı için Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Bayrakkaya, "Üniversite mezunu iki çocuğumuz var. Sizin sayenizde KYK düzenlemesi yapıldı ve faizler silindi. Bu karar yüzümüzü güldürdü. Elektrik zammı da sizin sayenizde geri çekildi. Ona da çok sevinmiştik. Ülkedeki son gelişmeleri Kütahya esnafı ile sürekli konuşuyoruz, AK Parti'ye asla oy vermeyeceğiz. EYT'yi de gündeminize alın, bizi bu dertten de kurtarın" diye konuştu.

"EYT'Yİ ÇÖZMEZLERSE BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Yeni kadın üyeyi dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"EYT ana gündem maddelerimizden birisi. Biz ısrar ettiğimiz için iktidar bir ekip kurdu ve EYT'yi gündeme aldı ama hiç üzülmeyin, çözmezlerse iktidara geldiğimizde biz çözeceğiz" dedi.

Esnafın ekonomik bir darboğazda olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Kasaya yansıyan bir alım olmadığını, zorda olan esnafın sürekli eleman çıkarmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu sorun sadece Kütahya'ya özgü değil, maalesef ülkenin genelinde yaşanıyor.

En alt gelir gurubunda olanlar ise barınma, yeme, içme gibi en temel gereksinimlerini dahi karşılamakta zorluk çekiyor. AK Parti Hükümeti'nin 'Altta kalanın canı çıksın' anlayışı yüzünden vergi adaletsizliği en çok alt kesimi etkiliyor.

Çiftçiler ise ne gübre ne ilaç ne de mazot alabiliyor.

Üst tabaka her geçen gün zenginleşirken, olan halka oluyor. Biz bu sorunları çözeceğiz. Kaynak doğru yerde, doğru şekilde kullanıldığı taktirde yaşanan bu ekonomik krizi çözeceğiz. İnsanların en temel ihtiyaçlarına ulaşması lüks olmayacak… Seçime az kaldı, sabredin!"

ERDOĞAN'IN KYK ÇIKIŞINI HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında Kredi Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamayı anımsatan Kılıçdaroğlu, "Gençlerle buluşan Erdoğan, 'Birçok öğrencinin ortak derdi olan KYK borçlarının affı veya indirimi var mı?' sorusuna 'Bu soruya iki türlü cevap verilir, bir Bay Kemal gibi, bir Tayyip Erdoğan gibi. Bay Kemal gibi cevap verirsek 'Sildim gitti' der ama benim Erdoğan gibi cevap vermem lazım.' yanıtını vermişti ve yapmayacağını söylemişti. Neticede ne oldu, faizleri silmek zorunda kaldı. Biz geri ödemenin mezun olan öğrenci sigortalı bir işe girdikten sonra başlaması gerektiğini belirtmiştik, onu yapmadı, biz yapacağız" diye konuştu.



