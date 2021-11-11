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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da muhtarlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da muhtarlarla buluştu Açıklaması

11.11.2021 16:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da muhtarlarla buluştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük arzularından birisinin kadın muhtar sayısını artırmak olduğunu belirterek, "Kadınlara sözüm var. İnşallah gerçekleştiğinde, az kaldı, devletin üst kademe yöneticilerinin en az yüzde 35'i kadın olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en büyük arzularından birisinin kadın muhtar sayısını artırmak olduğunu belirterek, "Kadınlara sözüm var. İnşallah gerçekleştiğinde, az kaldı, devletin üst kademe yöneticilerinin en az yüzde 35'i kadın olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Flora Arena'da düzenlenen "Muhtarlar Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğunu söyledi.

Vatandaşın seçilenler arasında en rahat muhtarlara ulaşabildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, muhtarların vatandaşla daha rahat ve daha samimi ilişki kurabildiğini anlattı. Üretimden koparılan ülkelerde ithalatın arttığını, Türkiye'de de ithalatın ihracat rakamlarına kadar ulaştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ithalatı önlemek için ise üretime daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bugün enerjiye, doğalgaza, oduna, kömüre zam geldiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretli vatandaş nasıl geçinecek. Mutfakta yangın var. Bu tabloyu hak ediyor muyuz, etmiyoruz. Her birimize düşen sorumluluk var, muhtarlara da büyük sorumluluk düşüyor. Mutfaktaki yangını söndürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım." diye konuştu.

Türkiye'de insanların komşusunun kimliğini sorgular hale geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, asıl komşunun aç mı tok mu diye sorulması gerektiğini bildirdi. Kadın cinayetlerine değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Başak Cengiz, gencecik bir kadın öldürüldü. Kadına yönelik şiddet nedir Allah aşkına. Sevgili Peygamberimiz ne diyor, 'Cennet anaların ayakları altındadır.' Peki bu kadınlara, analara yaptığımız nedir? Size sözüm söz, bütün Türkiye'ye söz. Asla ve asla kadına inen eli müsamaha göstermeyeceğiz. Kesinlikle İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacağım."

"İktidar olursak ilk işlerimizden biri personel tahsis etmek"

Kemal Kılıçdaroğlu, 82 değişik kanunda, 354 maddede muhtar adı geçtiğini ancak bunlardan muhtarların haberdar olmadığını belirtti. Muhtarların temel kanunu olması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bununla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclise sunduklarını bildirdi.

Muhtarlara birer personel görevlendirilmesi yönündeki açıklamasını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Vallahi de billahi de iktidar olduğumuzda ilk işimizden birisi sizlere birer personel tahsis etmek. Dışarıda 10 milyon işsiz var, diplomalı. Açarsın sınavı, hangi muhtarı tercih ederse orada başlar. Sizin bir makam odanızın olması, bilgisayarınızın olması ayıp mıdır?" diye konuştu.

Bir mahallede kimin aç, kimin ihtiyaç sahibi olduğunu en iyi bakkal işletenler ile muhtarların bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sosyal yardımların muhtarların eliyle dağıtılması lazım. Sosyal yardımları muhtarlar dağıtırsa bunlar gerçek anlamda fakirin, fukaranın eline geçer." dedi.

"En büyük arzularımdan birisi kadın muhtar sayısının fazla olması"

Bazen bir muhtarın, mahallesine yapılacak çalışmalar hakkında bilgisi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, belediye meclisinde mahalle ile ilgili yapılacak çalışmalar gündeme geldiğinde o mahallenin muhtarının meclis toplantısına katılarak hem söz hem de oy hakkına sahip olması gerektiğini bildirdi.

Muhtarlara vadettiklerinin hepsini yerine getireceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük arzularımdan birisi kadın muhtar sayısının fazla olması. Kadınlara sözüm var. İnşallah gerçekleştiğinde, az kaldı, devletin üst kademe yöneticilerinin en az yüzde 35'i kadın olacak. Üniversiteyi bitiriyor, diploması var, birincilikle bitirmiş, yabancı dili var. Ama göreve gelince kadınlar unutuluyor. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadınlar toplumun güçlü bireyleri. Annemin evde ne kadar güçlü olduğunu biliyorum."

Muhtarların sorunlarını yakından takip ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da muhtarlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da muhtarlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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