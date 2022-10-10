CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretine ilişkin, "ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdılar. Ama ben kararlıyım, siyasetin girdaplarından tümüyle çıkıp, dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim." dedi.

Kılıçdaroğlu, ABD'nin Boston kentinden katıldığı Halk TV canlı yayında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin derin sorunlar yaşadığını, bu sorunları aşması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, çok uzun zamandır seçkin bir ekiple, Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin hep krize girdiğini, acı reçetelerle karşı karşıya kaldığını, bunların sosyal yıkımlar getirdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin siyasal ve ekonomik sistemini organize etme şeklinin işlevsiz olduğuna, yeni sorunlara yol açtığına dikkati çekti.

"Partizanca siyaseti bitirecek adımlar atacağız"

Bu durumun ortadan kalkması için büyük bir fırsatın olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Yeni bir ekonomik ve siyasal vizyona ihtiyacımız var. ve bu sefer ülkemizi bu girdaptan çıkaracak bir planımız var. Yapısal değişikliklerden, yeni bir ekonomik paradigmadan bahsediyorum. Bu ekonomik paradigmanın başarısı için köklü bir toplumsal ve ekonomik değişimden bahsediyorum aslında. Yeni bir ilerleme anlayışı, hızlı bir uygulama becerisiyle ülkenin yarattığı zenginliği hızla alt gelir gruplarına yayacağız. Bunu yaymak zorundayız. Bir üretim ve paylaşım seferberliği ekonomisi kurmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman toplumsal barışı sağlayacağız. Onun için bu ilan edeceğimiz yapısal değişikliklerle, ekonomiyi hızla toparlarken, paralelde partizanca siyaseti bırakacak ya da bitirecek adımlar da atacağız."

Atatürk'ün vizyonunu, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında uygulayarak Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşıyacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, kavga üzerinden rant elde eden siyasetçilerin olmaması gerektiğini söyledi.

"Kasım ayında herkes duyacak"

Türkiye'nin büyümeyi ve kalkınmayı, bilimle, üretimle, teknolojiyle gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu konuda gençlerin yeteneği ve enerjisi olduğunu dile getirdi.

Bugün başlayan ABD ziyaretinin siyasal hiçbir içeriğe sahip olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdılar. Ama ben kararlıyım, siyasetin girdaplarından tümüyle çıkıp, dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim. Bu yolculuk sadece bir ilk durak. İngiltere ve Almanya'da çok değerli isimlerle, dünyaya anlam ve değer katan kişilerle buluşacağım. Bu çalışmalar bitince, tüm Türkiye'ye açıklayacağım yapısal reçeteyi. Hem daha sağlıklı hem daha refaha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes, her şeyi duyacak. Burada çok önemli buluşmalar ve ülkemize dair vizyonumuza değer katacak çalışma ziyaretleri gerçekleştiriyoruz."