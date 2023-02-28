CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Müteahhitliğin bir kriteri olmalı, müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz" - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Müteahhitliğin bir kriteri olmalı, müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz"

28.02.2023 18:53
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Müteahhitliğin bir kriteri olmalı, müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Müteahhitliğin bir kriteri olmalı. Müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Müteahhitliğin bir kriteri olmalı. Müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz. Yapı denetim elemanları için mesleki yeterlilik belgesi getireceğiz" dedi.
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Kızılay'ın bir derneğe çadır satmasına ilişkin, " AFAD'ın ve Kızılay'ın çalışanlarına, yöneticileri değil bu iki kurumun bütün personeline yürekten teşekkür ederim. Çadır ihtiyacı hala var. Bir felaket gününde nasıl olur da Cumhuriyet ile yaşıt olan bir kurum olan Kızılay çadır satar, çadır siyaseti yapar? Kızılay yetkililerine sesleniyorum, deponuzda kaç çadır varsa getirin hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. Bu kurumun geldiği hale bakın" dedi.
Kılıçdaroğlu, bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret ederek, "Müteahhitliğin bir kriteri olmalı. Müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz. Yapı denetim elemanları için mesleki yeterlilik belgesi getireceğiz. Bu bağlamda yapılacak bütün yeni yapıların bir kimliği olacak. Yapı kimlik belgesinin tapuya kaydı yapılacak. Kamuya hizmet veren okullar, AVM'lerde deprem güvenliği sertifikası olacak. Kızılay, AFAD yeniden yapılandırılacak. Merkezi ve yerel yönetimlerle iş birliği objektif kurallara bağlanacak. Enkazın altında vatandaş bekliyor, 'ben gideceğim, sen gidemezsin' diyor. Deprem dolayısıyla özel ihtisas mahkemelerinin kurulması lazım. TSK afet sırasında neler yapacak, bu konuda protokol hazırlanacak. Toplanma alanları da asla imara açılmayacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Müteahhitliğin bir kriteri olmalı, müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Müteahhitliğin bir kriteri olmalı, müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz' Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Müteahhitliğin bir kriteri olmalı, müteahhitler için mesleki sorumluluk sigortası getireceğiz' - Son Dakika

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