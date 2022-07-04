CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin bazı kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin bazı kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldi

04.07.2022 13:18

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü bir başlangıçtı, henüz sonuçlanmış değil. İktidar olduğumuzda adaleti sağladığımızda, asıl o yürüyüş o zaman bitecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşü bir başlangıçtı, henüz sonuçlanmış değil. İktidar olduğumuzda adaleti sağladığımızda, asıl o yürüyüş o zaman bitecek." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen programda, Bilecik, Bolu, Düzce ve Sakarya'dan gelen kadın kolları il, ilçe başkanları ve üyelerle bir araya geldi.

Siyasetin başarılı olması için o toplumda yaşayan herkesin siyasetin içinde olması ve siyasete yön vermesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, siyasetin dünyada erkek egemen yapı içinde olduğunu, bunun belli aşamalarda kırıldığını, kadınların da siyasetin içerisinde ana özne olarak yerlerini aldığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sizden isteğim şu, stratejik çalışmayı öğrenin. Yani kiminle konuşmalıyız, kiminle sohbet etmeliyiz, kimi partiye kazandırmalıyız. Belki hayatında hiç politik söylemi dinlememiş veya evinde hiç siyaset konuşulmayan bir ailede, bir kadınla oturup konuştuğunuz zaman dünyanın derdini dinleyebilirsiniz. Aslında o dertleri çözecek olan siyaset kurumu başka bir şey değil. Onlara siyasetin ne kadar önemli olduğunu ve eğer kendi haklarını arayacaklarsa, arama yolunun siyasetten geçtiğini bir şekliyle anlatmanız gerekiyor. Bir evde yaşanan dramı en derinden hisseden evdeki kadındır. Şiddete uğrayan kadın var, baskı altında olan kadın var, düşüncesini özgürce ifade edemeyen kadınlar var. Bunları da sizin bir şekilde kucaklamanız ve çözümleri anlatmanız lazım."

"Sorunların büyük olduğunu biliyorum"

En büyük sorunu yaşayanların ev kadınları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, ev kadınlarının sorunlarının dinlenmesi, onların sorunlarının nasıl çözüleceğinin anlatılması gerektiğini aktardı.

Düzce'deki konuşmasında kadınlara, "Sizi erkeklere muhtaç etmeyecek bir düzeni kuracağım" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası'nın temelinde de bunun yattığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet yürüyüşü bir başlangıçtı, henüz sonuçlanmış değil. İktidar olduğumuzda, adaleti sağladığımızda, asıl o yürüyüş o zaman bitecek. Büyük adaletsizliklerin olduğunu biliyorum, bir evde üç, dört çocuğun işsiz olduğunu biliyorum. Annenin, babanın dertli olduğunu, sorunların büyük olduğunu biliyorum. Birileri çocuğuna iş bulamazken birilerinin dört, beş yerden maaş aldığını biliyorum. Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Kim çözecek? Biz çözeceğiz, beraber çözeceğiz. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle beraber çözeceğiz. Bu mücadeleyi verdiğimiz zaman bu ülkeye karşı görevimizi gerçekten yapmış oluruz. Asıl hedefimiz de bunu sağlamak. Sizin gücünüz var, gücünüzü kullandığınız zaman göreceksiniz ki pek çok sorun da kendiliğinden çözülmüş olacaktır."

"Kırsalda her kadın ve genç sigortalı olacak"

İktidar olmaları halinde, kırsalda her kadın ve her gencin sigortalı olacağını ve sigortanın devlet tarafından ödeneceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu önemli, bunu anlatın. Çünkü kırsal boşalıyor, kırsalın boşalması demek 84 milyonun aç kalması demek. Oradaki insanların desteklenmesi gerekiyor. Gençler çalışıyorsa, devlet her ay sosyal güvenliklerini düzenli yatıracak. Kadın zaten erkekten daha fazla çalışıyor. Özellikle Karadeniz'de bunu gayet iyi biliyorum. Onların da sosyal güvenliği olacak. Sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Dolayısıyla kendi emeklilik haklarını kazanmış olacaklar. Bunu sağladığımız zaman kırsalda daha güçlü bir yapılanma, kırsalda daha güçlü bir üretim ve çalışıp alın teri dökenin hakkını aldığı bir düzeni inşa etmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, AK Parti'den istifa ederek CHP'ye üye olan iki kadına da rozet taktı.

Programa, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin bazı kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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