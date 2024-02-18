CHP Genel Başkanı Özel: "3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partinin başarısını kendi başarısı sayanlar var"
"339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik"
CHP'nin Aday Tanıtım Toplantısında salondaki çok sayıda boş koltuk dikkat çekti
ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseyle tartışmayan, adayımızın arkasında duran ve partinin başarısını kendi başarısı sayanlar var" dedi. Özel'in konuşması sırasında salonda boş kalan çok sayıdaki koltuk dikkat çekti.
Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi Aday Tanıtım Toplantısına katıldı. Salonda yer alan partilileri selamladıktan sonra bir konuşma yapan Özel, 31 Mart Yerel Seçimlerinde aday olarak gösterilecek isimlerin en doğru isimler olması için çok çalıştıklarını belirterek, "11 Parti Meclisi toplantısı yaptık. Neredeyse kurultaydan bugüne kadar her hafta bir PM toplantısı yaptık. Toplamda bin 127 aday belirledik. Belediye başkanlıkları için 100 kadın adayımız, 2019'a göre tam iki katına çıkmış kadın aday sayımız var. Bu, CHP ve Türkiye için önemli bir adımdır ama asla yeterli değildir" ifadelerini kullandı.
"339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik"
Aday belirlerken seçmeni, örgütü, aday adaylarını dinlediklerini; PM üyelerini ve milletvekillerini görevlendirdiklerini belirten Genel Başkan Özel, "Onların detaylı raporlarını aldık. 3 bin anket yaptırdık ve sonuçta 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik. Mevcut belediye başkanlarımız hakkında memnuniyet anketleri; anketlerin olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik. Ardından aday değişikliği olan yerlerde 1, 2, 3, hatta bazı özel durumlarda 5 ankete kadar sahadan veri toplamayı, seçmenin beklentilerini ve taleplerini okumayı tercih ettik. Sonunda adaylarımız var. Aday adayı olan 16 bin başvurudan 3 bin 500'ün üzerindeki başvuru, doğrudan belediye başkanlığı içindi" açıklamalarında bulundu.
"Partinin başarısını kendi başarısı sayanlar var"
Yerel seçimler için bazı isimlerin aday olarak gösterilemediğine değinen Özel, "Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin manşetinde, ilk sayfasında 3, 5 ve 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini ve eleştirel açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum. Hiç kötü bir söz söylemeyeceğim ama esas mesele, benim gönlümde manşet olan, altyazılardan geçen ve benim gönlümün kahramanları; kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefon açıp, 'çok istedim, olmadı, sizi belirlediler, ben çalışmaya hazırım' dediğinde daha adayın kahvaltısını yapmadığı aday adayı arkadaşının telefonuyla güne başlayanlar var. Kendisi için giydirdiği aracı aday olan arkadaşına teklif edenler var. Kampanyanın koordinasyonunu üstlenenler var. Kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler var. 3-5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseyle tartışmayan, adayımızın arkasında duran ve partinin başarısını kendi başarısı sayanlar var" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Özel; 30'u büyükşehir, 51'i il olmak üzere belediye başkan adaylarını partilileri selamlamak üzere tek tek sahneye çağırdı. Tanıtım toplantısına Özel'in yanı sıra eski genel başkanlar Hikmet Çetin ile Murat Karayalçın, 81 il belediye başkan adayları ve 81 il ve ilçe teşkilatları katıldı.
Özel'in konuşması sırasında ise salondaki yüzlerce koltuğun boş kalması dikkat çekti.
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