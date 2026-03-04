CHP Genel Başkanı Özel, Arnavutköy\'de içme suyu arıtma tesisinin açılışına katıldı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, su meselesinin evrensel bir sorun olduğunu belirterek, "Buna bilimsel yaklaşmak lazım. İktidar-muhalefet kavgalarına, kısır çekişmelere bu konuyu alet etmemek lazım. Bu meseleleri siyasetin kısır tartışmalarının dışında tutmak gerekiyor." dedi.

Özel, Arnavutköy Baklalı'da yapımı tamamlanan ve günlük 120 bin metreküp kapasiteli İSKİ Terkos Yusuf Ziya Ortaç İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin ilk etabının açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, 16 milyon İstanbullunun kendilerinden beklediği en önemli hizmetlerden birinin su sorununun çözülmesi olduğunu dile getiren Özel, kentte bu alanda yapılan yatırımın 4,5 milyar liraya vardığını söyledi.

Özel, açılışı yapılan arıtma tesisinin Arnavutköy başta olmak üzere civardaki ilçelerin içme suyu sorununu çözeceğini aktararak, "50 bin metreküp olan içme suyu arıtma kapasitesi 2022'de iki katına çıkmıştı, günlük 100 bin metreküp olmuştu. Bugün yaptığımız açılışla birlikte 220 bin metreküpe çıkacak. Geleceğe dönük bunun da iki katına, 500 bin metreküpe çıkarılması da imkanlar dahilinde ve ihtiyaç olduğunda bu tesisin genişletilmesiyle büyütülmesiyle birlikte mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'dan, tesisteki suyun içme suyu kalitesinde olduğu bilgisini aldığını anlatan Özel, akşam iftarını da buradan alacakları bir şişe suyla açacaklarını aktardı.

Özel, Arnavutköy'e çeşmeden içilebilir kalitede su sağladıklarını, bunun belediye başkanının, şehircilik ve kente hizmet anlamında yapması gereken en doğru hizmet olduğunu ifade etti.

Kış mevsiminin başında kurak bir dönem yaşandığını, İstanbul'da ve Ankara'da tehlike çanlarının çaldığını aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan da maalesef yağmur yağmasın duasına çıkıyordu. Ben o zaman bunu eleştirmiştim. Çünkü diyor ki 'Gördünüz mü, Cumhuriyet Halk Partisi geldi ve yine susuzluk, yine kuraklık.' ya Allah'ın vermediğini CHP nasıl sağlasın ama keşke geçmişte doğru işler yapsaydın, barajlar yapsaydın; senin merkezi hükümet olarak görevin bu. Merkezi hükümetin mazereti olur mu? Olur. 'İki ay oldu daha yapamadım' dersin, 'İki yıl oldu anca bu kadar oldu' dersin. Yahu 23 yıl olduysa artık bundan sonra kimseyi suçlayacak bir mazeretin yoktur."

Özel, son yağışlarla birlikte doluluk oranlarının yükseldiğini belirterek, İstanbul ve Ankara için tehlikenin büyük oranda geçtiğini kaydetti.

Bir yandan da yatırımların yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Su meselesi evrensel bir sorundur, buna bilimsel yaklaşmak lazım. İktidar-muhalefet kavgalarına, kısır çekişmelere bu konuyu alet etmemek lazım. Dünyada kuraklık varken, Türkiye'de kuraklık varken, su akmıyorken 'İşte CHP…' Ben buraya çıkıp da 'Gördünüz mü CHP geldi, ne kadar çok yağmur yağdı.' mı diyeyim. Yağmayan yağmurdan muhalefet partisinin belediyesini sorumlu tutup ona doğru yönlendirip oradan oy bekleyenler, sonrasında mahcup olurlar. O yüzden bu meseleleri siyasetin kısır tartışmalarının dışında tutmak gerekiyor."

"İran'da rejim değişikliği, 300 savaş uçağının İran'a ölüm yağdırmasıyla olmaz"

CHP Genel Başkanı Özel, ABD ve İsrail'in haksız, hukuksuz, uluslararası hukuku tanımayan bir şekilde, zorbalıkla İran'a yönelik saldırı başlattığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"İran rejimiyle dünya görüşü olarak çok barışık bir parti değiliz. İran'da kadınlara yapılan baskıları, demokratik taleplere karşı güç kullanılmasını hep yanlış bulduk, hep bunu ifade ettik. Ama buna karşılık İran'da rejim değişecekse ya da demokratikleşecekse buna İranlıların karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu taleplere şiddetle karşı çıkmak ne kadar yanlışsa İran'da rejim değişikliğinin, dünyanın öbür ucundan gelmiş uçak gemilerinden kalkan 300 savaş uçağının İran'a ölüm yağdırmasıyla olmayacağını bilmek lazım. Eli kanlı İsrail'in saldırılarıyla füzeleriyle olmayacağını bilmek ve bunu kınamak lazım."

Özel, İran'da yapılan saldırıda kız öğrencilerin hayatını kaybettiğini anımsatarak, elinde 71 bin Filistinlinin, 160 kız öğrencinin ve İran'daki binlerce sivilin kanı olanlarla birlikte iş tutulmayacağını ve yürünmeyeceğini söyledi.

-"Milleti benzin istasyonlarında perişan ettiler ama doğru bir kararla zammı uygulamadılar"

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tanker ulaşımına kapattığını, bu nedenle petrol fiyatlarının artmaya başladığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Dün grup toplantısında uyarmıştım. Dedik ki 'Petrolden, mazottan yüzde 40 KDV ve ÖTV alıyorsunuz. Yüzde 7 zam yapacaklar'. Dün geceden itibaren mazot 70 lira civarında olacaktı bütün Türkiye'de. Kimi illerde üstünde, kimi illerde 69 lira. 'Bunu yapmayın.' dedik. Günlerdir yaklaşan bu tehlikeyi görmediler. ÖTV'den vazgeçmek istemediler ve dün akşam bütün benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu. 'Büyük bir tehlike var. O zammı yaparsanız, yüzde 7 zammı, iğneden ipliğe her şeye zam gelecek. O zammı telafi etmek için herkes ürününe zam yapacak ve enflasyon mücadelesi orada kalacak. Bu zammı yapmayın, ÖTV'den karşılayın. Geçmişte buna yönelik bir sistem vardı, onu terk ettiniz, her zammı yansıtıyorsunuz. İcabında haftada dört kere mazota zam geliyor, bunu yapmayın.' dedik. Nihayet dün gece yarısı gelirken o zammı uygulamadılar. Milleti benzin istasyonlarında perişan ettiler ama doğru bir kararla zammı uygulamadılar."

"Su havzalarımızı gözümüz gibi korumamız gerekiyor"

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise kentin içme suyu ihtiyacını karşılayacak tesisin bugünün fiyatıyla 4 milyar 400 milyon lira yatırım bedeli olduğunu anlatarak, tesisi İSKİ kaynaklarıyla hiçbir kredi kullanmadan yaptıklarını dile getirdi.

Aslan, 285 şantiyenin İstanbul'da aksamadan devam ettiğini ifade ederek, "Nüfus artışıyla birlikte İstanbul'un içme suyu ihtiyacı her geçen gün yükseliyor. Ortalama bazı günler 3 milyon 700 bin metreküpe çıkan su kullanımıyla karşı karşıyayız İstanbul'da. Su havzalarımızı gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Su sağlayan havzalarda yapılaşmadan mutlaka uzak durmamız şart." diye konuştu.

Açılış töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Törene, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve davetliler katıldı.