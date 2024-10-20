CHP Genel Başkanı Özel: "Bu işe bulaşan bütün hastanelere Salı günü Meclis'te hep beraber el koyalım, kamulaştıralım diyoruz"

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili, "Bu işe bulaşan bütün hastanelere Salı günü Meclis'te hep beraber el koyalım, kamulaştıralım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ilk 6 ayda hayata geçirilen projeler ve gelecek yol haritasının paylaşıldığı programa katıldı. Gündemdeki önemli konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Böylesi güzel bir akşamda kendi memleketimde bir rüyanın gerçek olmasından altı ay sonra ama bu rüyanın gerçeğe dönüştüğünü ve hayal ötesine geçerek gerçekleştiğini büyük memnuniyetle, kıvançla, Ferdi başkanımızla, ekibiyle, belediye meclis grubumuzla, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla gurur duyarak izledim. Hepinize Teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık" dedi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili konuşan Özel, "Bugün Hasanoğlan Köy Enstitüsündeydim. Oradan çağrıda bulundum. Dedim ki bu pisliğe bulaşan kim varsa, hangi vicdansız varsa, hangi kalpsiz varsa, hangi ahlaksız varsa bunun partisi olmaz. Herkes üstüne düşeni yapsın. Bir isim bizle ilişkilendiriliyordu. Baktık üyemiz değil. Ama yine de ilişkisi boyutunda Cumhuriyet Halk Partisi gereğini yapacak. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu denetmenlerinden birinden gelen isimsiz maille öğrendik ki aslında bu hastanelerin denetimi, Sağlık Bakanlığında ama esas görev Sosyal Güvenlik Kurumu'nda. Sağlık Bakanlığı tespitleri yapmış, üstüne düştüğü halde topu bunlara atmış. SGK da diyor ki o kadar azız ki eczacısı, doktoru, artık bu maaşlara kimse kuruma gelmiyor. Hiçbir denetim yapılamıyor. Hele hele özel hastaneler, hep bunlar iktidara yakın isimler. Denetlenemiyor. Bulunsa bile paralı denetim yapın siz Sosyal Güvenlik Kurumusunuz, sağlık kısmına bakmayın diyorlar. Doktoru, eczacısı, diş hekimi olmasına rağmen bütün güçlüklerine rağmen. ve diyorlar ki eğer ki biz bu olayda olduğu gibi içeriğe yönelik bir denetime girişecek olursak hemen sen nasıl bunu yaparsın, suç duyurusunda bulunursak görevimiz gereği, nasıl suç duyurusu yaparsın diye suçlular değil, denetleyenler cezalandırılıyor. Bu iktidar, özel hastaneleri hem yeni doğanlar üzerinden bu ortaya çıkan meseleyi eşeleyin göreceksiniz diyaliz hastaları üzerinden yapılan ve halk sağlığını tehdit eden benzer çarkları ve tüm hastaların nakillerinde yapılan yolsuzlukları ortaya çıkaracak iradeyi göstermeyelim diye SGK'nin denetçilerine, müfettişlerine baskı var. Kalitesizleştirme var. Yalnızlaştırma var ve kurumu bir şekilde etkisizleştirme var. Sağlık Bakanlığı, ben yapmam al sen yap diye yolluyor. Buradakilere senin işin sağlık değil, fatura kontrolü dışına çıkmayın diyorlar. Yani bu bebeklerin ölümünde ve bu işin bu vicdansızlığın yaşanmasında öyle kişisel değil, her birinin bir daha güneş yüzü görmemesini temenni ederim. Fevkalade kurumsal bir durum var. O yüzden sabah da söyledim. Dedim ki 15 Temmuz gecesi bir grup hain darbeye kalkıştı. OHAL ilan edildi. Bunların bütün mülküne KHK'lerle el konuldu. Şimdi OHAL'e falan gerek yok. OHAL, kanunun yetkisini kullanır. Eğer varsanız, zaten yeterli milletvekili sizde var. 128 de bizde var. Bir araya geldiğimizde yetkimizle bu tür işlere karşı AYM'ye gitmek, vallahi anayasa buna cevaz vermiyorsa neye verecek gerçekten bilmiyorum. Eğer varsanız bu işe bulaşan bütün hastaneleri, FETÖ'nün yaptığı hastanelere, okullara nasıl KHK ile el koyduysanız, bu işe bulaşan bütün hastanelere Salı günü Meclis'te hep beraber el koyalım, kamulaştıralım diyoruz" dedi.

Soruşturma kapsamında hastanelerin ruhsatlarının iptalleriyle ilgili de konuşan Özel, "Konuya karışmış sayısı daha çok da 9 hastanenin lisanslarını, ruhsatlarını iptal etmişler. Ne olacak biliyor musunuz? Hastane sahibi isim değiştirecek. Yeni isimle ruhsat başvurusu yapılacak. Prosedür takip edilecek. Eski sisteme dönülecek" dedi.

Özel, "Buradan sesleniyorum; ey Recep Tayyip Erdoğan, senin de torunun var. Senin de evlatların var. Hepimizin yüreği dağlandı. Eğer gerçekten samimiysen bu işe karışan bütün hastaneleri salı günü oy birliğiyle Meclis'te kamulaştıralım" ifadelerini kullandı.

Özel, Belediye Başkanı Zeyrek'in kızına kendi rozetini taktı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in 18 yaşına girdiğini ve yarın CHP'ye üye olacağını kendisine söylediğini belirten Özel, "Sözün sonunda burada çok güzel bir sunum izledik. Ferdi Bey için anlamlı bir gündü. Ama bence yarın kendisi için daha anlamlı bir gün. Hemen yanında Nurcan oturuyor eşi. Onun yanında Nehir oturuyor kızı. Yarın Nehir'in 18. yaş günü. Yarından itibaren Nehir artık reşit oluyor. Ehliyet alabilir. Babayı dinlemeyebilir. Her istediğini yapabilir. Ama o ilk olarak bir şeye karar vermiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak istermiş. Yarın Nehir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gün boyunca en genç üyesi olma mutluluğunu yaşayacak. Ben her hafta en genç üyeleri arıyorum. Nehir'i aramak yerine onu annesi ve babasıyla buraya davet ediyorum ve genel başkanın rozetini Nehir'e takmak istiyorum. Aramıza hoş geldin Nehir. Baba evine hoş geldin. Hem babanın evine hem baba evine hoş geldin" dedi. - MANİSA