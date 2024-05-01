CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlarıyla görüştü

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak görüştü.

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın yapacağı görüşmesinin çerçevesine dair bilgi vermek için CHP'nin önceki genel başkanlardan Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü.

Özel, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin MYK üyeleri, PM üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının da görüşlerini almıştı. - ANKARA